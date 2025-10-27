Furti di gioielli e opere d’arte: dove finiscono? Ricettatori e collezionisti: un mercato da 6 miliardi

Roma, 27 ottobre 2025 – Gli obiettivi sensibili sono musei più o meno famosi, cattedrali, chiese, sedi di associazioni, conventi e chiostri avvolti nel silenzio, tutti forzieri senza lucchetto che contengono oggetti preziosi. Per i ladri d’arte il colpo da mettere a segno talvolta è meno rischioso, eppure altamente scenografico e clamoroso come quello del furto al Louvre, di una banale rapina in banca o in gioielleria dove bisogna essere pronti ad un possibile scontro armato. Il traffico internazionale di opere d’arte, solo a volte sfiorato anche dall’attività della criminalità organizzata, è una realtà in continua evoluzione, un mercato sempre aperto.

Alcuni dei gioielli rubato al Louvre

Le opere rubate passano da una banda all’altra, vendute e rivendute fino a che mani sapienti e cervelli fini di esperti del settore sanno poi a chi piazzarli da qualche parte nel mondo. I ladri, come anche nel caso di Parigi, spesso sono gli esecutori di un furto su commissione o solo ingolositi dal bottino sperando poi di piazzarlo a ricettatori con pedigree. Non c’è dunque una Spectre internazionale, mafia delle opere d’arte formalmente riconosciuta, ma una rete di “operatori specializzati” slegati tra di loro e disposti a fare affari quando è ora. E c’è quasi sempre anche un miliardario disposto a pagare a peso d’oro opere che poi si gode in solitaria nel bunker segreto del proprio palazzo.

L’Europa e l’Italia, come sanno bene i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, sono nello stesso tempo area privilegiata di razzie e nello stesso tempo hub per piazzare i pezzi rubati. La Vecchia Europa è l’epicentro di un giro d’affari globale. Si stima che i traffici illeciti di opere d’arte nel mondo oscillino tra i 4 e i 6 miliardi di dollari. Italia e Francia sono tra i Paesi nel mirino più di altri. L’Interpol stima che si tratti del terzo mercato nero mondiale dopo droga e armi.

Si ruba e si rivende di tutto: gioielli antichi, reperti archeologici, argenteria sacra, icone, reliquiari, sculture, quadri. Oggetti in gran parte indifesi, sparsi ovunque. I carabinieri del Nucleo patrimonio artistico hanno appurato che la rete di ladri e ricettatori sempre più frequentemente utilizza sistemi sofisticati di pagamento. Le valigie piene di contanti sono roba vecchia, meglio il deep web o le criptovalute. Poche tracce e pagamenti rapidi. Il furto col montacarichi e con grisbì da 88 milioni di euro di Parigi ci ha ricordato che talvolta i musei più blasonati sono anche i meno protetti e quindi vulnerabili.

Ovvio che poi servono ladri professionisti di mano svelta. Molti (ma non tutti) i siti museali e le gallerie d’arte anche in Italia sono privi di un servizio di vigilanza dedicato. La security c’è ormai in tutti gli ospedali e ragionevolmente servirebbe pensare un sistema strutturato anche per il patrimonio artistico. Il tema è da anni sui tavoli che contano, eppure parzialmente irrisolto tra personale limitato, tecnologia insufficiente e debolezza strutturale. Non mancano esempi recenti da colpo grosso.

Nel marzo 2024 al Museo del Vittoriale una banda si è impossessata di 49 opere tra gioielli e sculture di Umberto Mastroianni, nel 2015 a Castelvecchio di Verona hanno preso il volo capolavori di Rubens e Tintoretto, poi misteriosamente ritrovati in Ucraina. In Italia i carabinieri del Nucleo tutela beni artistici possiedono un database con 7 milioni 900 mila oggetti censiti in collaborazione con altri Paesi esteri. Nel 2024 i “Monuments men” italiani hanno recuperato 80mila beni culturali per un valore di 130 milioni e 550 pezzi provenienti da collezioni estere sono stati restituiti ai rispettivi Paesi, tra cui Colombia, Equador, Guatemala, Messico.