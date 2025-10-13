Le carte Pokémon valgono oro: furti e truffe per averle

Milano, 13 ottobre 2025 – Una passione nata negli anni ’90, oggi diventata un business globale. Le carte Pokémon non sono più solo un ricordo d’infanzia, ma oggetti da collezione con un valore che in alcuni casi supera quello di un’auto o di un appartamento. Un mercato in continua espansione, dove le prime edizioni e i pezzi rari raggiungono cifre record e attirano, insieme agli appassionati, anche truffatori e criminali.

Un hobby diventato terreno di caccia

Solo in Italia, nelle ultime settimane, si sono moltiplicati i casi di furti e raggiri. A Frosinone, due uomini sono stati arrestati dopo aver sottratto una collezione di carte dal valore di 24.000 euro con la promessa di un pagamento mai arrivato. Ad Aprilia, invece, una disputa per alcune carte rare è degenerata in una sparatoria. Episodi che sembrano eccezioni, ma che raccontano la deriva di un fenomeno globale. Le carte più ambite, come le prime edizioni olografiche di Charizard o Pikachu Illustrator, possono valere fino a centinaia di migliaia di euro. In Giappone, un furto in un negozio specializzato ha portato via carte per oltre 90.000 dollari. L’aumento dei prezzi e l’interesse di speculatori senza scrupoli hanno trasformato il collezionismo in una vera e propria corsa all’oro.

Contraffazioni e raggiri online

Parallelamente, si moltiplicano le truffe digitali. Piattaforme di e-commerce e social network ospitano migliaia di annunci falsi: carte contraffatte vendute come originali, aste manomesse, scambi mai conclusi. Gli esperti del settore invitano alla prudenza, consigliando di acquistare solo da rivenditori certificati o di richiedere valutazioni ufficiali da enti di grading come PSA o Beckett. Il fenomeno preoccupa anche le autorità: la facilità con cui le carte possono essere trasportate e vendute le rende perfette per attività di riciclaggio. In questo scenario, l’universo Pokémon mostra il suo lato più ambiguo: quello in cui il valore affettivo si trasforma in ossessione, e l’innocente collezionista rischia di diventare una vittima.

Un mercato in bilico tra nostalgia e speculazione

Dietro ogni carta si nasconde una doppia realtà: da un lato, la nostalgia di chi rivede nei Pokémon un frammento della propria infanzia; dall’altro, l’avidità di chi vede in quelle stesse carte un investimento speculativo. Oggi, tra aste online, video virali e live su YouTube dove milioni di utenti assistono all’apertura di bustine come a un evento sportivo, la passione per le carte Pokémon è diventata una febbre collettiva. Un tempo simbolo di gioco e condivisione, ora si trasforma spesso in una corsa all’oro, e dove l’invito iniziale a “catturarli tutti” sembra contare più del piacere di giocare, spingendo alcuni a superare ogni limite pur di riuscirci.