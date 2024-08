Furti in appartamento in aumento con la tecnica dell’acido nella serratura. Come difendersi

Roma, 21 agosto 2024 - L'acido nella serrature e i ladri con un cacciavite hanno la strada spianata per entrare nelle case degli italiani. L'avvertimento sul nuovo e pericoloso metodo per i furti 'estivi' è dell'Unione nazionale consumatori, che sottolinea come i soliti accorgimenti ora sembrano non bastare più e neanche le porte blindate resistono.

L’acido nitrico nella serratura

Durante l'estate i ladri d'appartamento si scatenano: le città vuote e le case lasciate incustodite dai proprietari in vacanza diventano l'obiettivo principale. I malfattori hanno trovato un sistema veloce ed tristemente efficace: spruzzano con una siringa nella serratura della porta di casa una sostanza chimica potentissima fatta con acido nitrico. Questo acido scioglie gli ingranaggi e basta solo un cacciavite per aprire anche le blindate. Il composto è fatto di acido nitrico potenziato con altri componenti e mette fuori uso in pochi minuti pistoni e molle di qualsiasi porta, anche le più resistenti. Ma l'acido, che può sviluppare dei gas tossici e un po' di fumo, ha spinto i ladri a prendere alcune precauzioni come allontanarsi mentre l'acido corrode i perni, o indossare apposite mascherine.

Efficace e silenzioso, ma c’è il defender

La serratura in pochi minuti cede senza nessun rumore, senza così allertare i vicini e i ladri possono entrare in casa indisturbati. L'unico rimedio è impedire che riescano ad accedere alla toppa della serratura con i cosiddetti defender (Coperchi metallici che si applicano sulla serratura). Con questa sistema di sicurezza solo appoggiando la chiave magnetica codificata sul defender si può spostare la porzione mobile del dispositivo e infilare la chiave. Si applicano facilmente su quasi tutte le serrature esistenti ed hanno costi accessibili. L'unico problema sta nel fatto che la codifica magnetica della chiave non è modificabile, quindi per sostituire la serratura nel caso di un nuovo inquilino bisogna necessariamente sostituire anche il defender.

Alcuni consigli per evitare le brutte sorprese al rientro

Tra i consigli più classici della polizia per chi sta per partire per le vacanza, lasciando il suo appartamento incustodito, il primo è chiedere a qualcuno di aiutarci, magari recandosi ogni tanto a casa nostra per farla sembrare abitata. Infatti i ladri non agiscono a scatola chiusa, monitorano la situazione per capire se dalla casa esce ogni giorno qualcuno per un breve periodo o se i proprietari si sono allontanati per un periodo più lungo. Le tapparelle abbassate, le piante o i fiori che si seccano e la cassetta delle lettere che si riempie di possono essere indizi a favore dei malintenzionati. I ladri studiano le vittime prima di sferrare il colpo arrivando anche a controllare i loro social, quindi l'invito a ha fare attenzione a cosa pubblichiamo e alle impostazioni sulla privacy, perché le nostre foto dall'estero non siano un invito a svuotarci l'appartamento.