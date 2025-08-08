Droni per vedere se le case sono abitate, così i ladri pianificano i colpi d’estate. Come puoi difenderti

Roma, 8 agosto 2025 – Più di 7 adulti su 10 temono di trovare la casa svaligiata al rientro dalle ferie estive. Lo rivela una indagine della Cna. E hanno ragione ad essere preoccupati se, come emerge ancora dai dati, si stima un furto in casa ogni tre minuti, che significa 20 ogni ora, oltre 175mila in un anno. Per il bilancio ufficiale dei colpi nelle abitazioni degli italiani bisognerà attendere la fine del 2025, ma l’allarme sociale esiste ed è alto. Una paura rinforzata dalla constatazione che sempre più spesso la presenza di persone in casa non agisce da deterrente, ma anzi può scatenare persino episodi di violenza da parte dei malviventi che si vedono scoperti.

Il furto-rapina, come emerge dall’indagine, è un reato che intimorisce particolarmente. I dati ufficiali non segnalano una impennata, ma l’impressione è che molte vittime rinuncino alla denuncia: sono convinti che, a reato consumato, ci sia poco o niente da fare. La desertificazione di interi quartieri residenziali, con l’esodo verso le località di vacanza, rende l’estate la stagione più rischiosa dell’anno, come dimostrano gli indici di criminalità. Un andamento che legittima i timori degli italiani ma non giustifica diversi atteggiamenti che favoriscono i furti, come il racconto dettagliato dei propri spostamenti sui social, la scarsa propensione ad assicurare l’immobile contro visite ‘sgradite’, la mancanza dei sistemi di difesa o il mantenimento di quelli ormai obsoleti.

Dal lato opposto, invece, la criminalità segue passo passo, e talvolta sembra precederli, gli avanzamenti tecnologici, addirittura utilizzando i droni per verificare se le case sono abitate. Che fare quindi per partire senza il timore di visite ‘sgradite’? Nelle poche ore che mancano al grande esodo si può ancora intervenire. Purché ci si rivolga a ditte qualificate, scartando gli improvvisatori e il fai-da-te. Le imprese specializzate, infatti, non solo posseggono una conoscenza delle tecnologie più avanzate, ma sono anche capaci di personalizzare l’impianto in base alle specifiche esigenze di sicurezza delle abitazioni. Queste imprese, inoltre, seguono rigorosi standard di sicurezza e sono in grado di fornire un supporto continuo per la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi installati. I proprietari/inquilini delle abitazioni possono optare per due tipi di difesa. Il tipo basico, tradizionale: porte e finestre blindate, vetri anti-sfondamento, inferriate. E il tipo più sofisticato e all’avanguardia, tutto ‘tecnologia e controllo’ del territorio. In quest’ultimo caso, gli esperti ritengono che un buon sistema di allarme anti-intrusione debba prevenire e intercettare il tentativo di effrazione e non limitarsi a segnalare l’avvenuto ingresso indesiderato. Un impianto adeguato deve disporre di un sistema di rilevazione perimetrale unito a protezioni volumetriche interne. Se accoppiato agli impianti di sicurezza, un efficace sistema di video-sorveglianza (in grado di monitorare in qualsiasi momento la situazione dell’edificio, registrandola) permette di constatare se sono sopravvenuti falsi allarmi semplicemente attuando una video-verifica.

Oltre all’installazione di eventuali impianti di sicurezza si può chiedere ai vicini di prestare attenzione ad eventuali rumori sospetti in casa ed eventualmente chiamare le forze dell’ordine, incaricare qualcuno al ritiro della corrispondenza dalla cassetta delle lettere per evitare di far capire che non si è in casa, magari si può lasciare una luce accesa in una stanza dell’appartamento che si affaccia su strada. Ma soprattutto, il primo consiglio è quello di non condividere i propri spostamenti sui social. Almeno non in tempo reale. Per postare le foto delle vacanze c’è sempre tempo, e farlo al rientro può essere anche un modo per non far sapere ai ladri che la casa è rimasta vuota.