Furia maltempo in riviera

La Riviera romagnola ieri si è svegliata con il sole, ma il ricordo della notte restava sulla sabbia bagnata e sugli alberi piegati. Quando la supercella marittima si è abbattuta sul litorale romagnolo, tra lampi e raffiche oltre i cento chilometri orari, sembrava che il mare stesso si fosse ribellato: 74 millimetri di pioggia caduti in meno di un’ora a Rimini, chicchi di grandine come proiettili, pini sradicati a Milano Marittima e Cervia. Una notte che ha spezzato la Riviera, trasformando spiagge e strade in un campo di battaglia. Eppure, poche ore dopo, quando il sole ha fatto capolino all’alba, gli stabilimenti erano già aperti, i bagnini piegati sui lettini da riallineare, i chioschi pronti a servire caffè e bomboloni. Una ferita profonda, sì, ma con una reazione immediata.

"Ho tutti gli uomini al lavoro, la spiaggia è devastata" racconta Massimo Casanova, ex eurodeputato leghista e patron del Papeete Beach di Milano Marittima, dove ombrelloni e gazebo sono volati come foglie. "È stata una botta grossa. Abbiamo i lettini distrutti, auto schiacciate dagli alberi. Ma siamo aperti lo stesso. La Riviera non si ferma". Poi la stoccata politica: "Quando c’è da rimboccarsi le maniche siamo solo noi imprenditori e le forze dell’ordine a rimettere in piedi le spiagge, mentre chi alimenta polemiche sulle concessioni resta assente".

La stessa ostinazione si è vista a Rimini, dove i bagnini hanno riordinato le file di lettini come se nulla fosse. "Qualche ombrellone rotto, ma fa parte del gioco", minimizza Gabriele Pagliarani, veterano del lungomare. A Riccione gli stabilimenti hanno riaperto in poche ore, con la sindaca Daniela Angelini pronta a rassicurare turisti e cittadini: "La città è resiliente e ospitale". Da Rimini il sindaco Jamil Sadegholvaad ringrazia volontari e forze dell’ordine: "Dal primo pomeriggio la città è tornata alla sostanziale normalità".

Dietro le frasi ufficiali, però, resta la preoccupazione di un’estate segnata da consumi in calo e turisti italiani più restii a partire. "Se perdi anche mezza giornata di sole è un problema", sospira un operatore di Cesenatico, dove i vigili del fuoco hanno rimosso decine di rami crollati sulle strade. L’hôtellerie, già provata dal calo della domanda, ora deve fare i conti con allagamenti e danni strutturali. "Alla natura non si comanda" ammette Paola Batani, titolare del gruppo Batani Hotels. "Ci siamo rimboccati le maniche. Ma i danni sono ingenti, e la difficoltà è doppia: economica e psicologica".

Gli esperti avvertono: tre dei cinque record di pioggia oraria degli ultimi novant’anni sono stati registrati in Romagna nell’ultimo decennio. Un segnale chiaro dell’intensificazione dei fenomeni estremi. Per la Riviera, che da sola vale il 15% del Pil turistico nazionale, significa vivere sospesa su un filo sottile. E i numeri della giornata parlano chiaro: oltre settanta interventi dei vigili del fuoco in dodici ore tra Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena; sottopassi invasi dall’acqua, cantine e garage allagati, negozianti a spalare fango, auto bloccate, alberi crollati. In scala ridotta, ma con la stessa angoscia, si sono riviste le immagini delle alluvioni di due anni fa. Anche la costa Ferrarese e il Pesarese hanno subito strascichi ma la Riviera romagnola ha pagato il prezzo più alto. Neppure i treni sono stati risparmiati: un albero caduto sui binari ha costretto i vigili del fuoco a evacuare 23 persone da un convoglio fermo sulla Rimini-Ravenna. Ora i meteorologi annunciano miglioramenti. E la Riviera, come sempre, riparte. "Abbiamo rimesso i lettini al loro posto", sospira Pagliarani, guardando la sabbia ancora bagnata. "Perché i turisti arrivano, il sole torna sempre. Ma non possiamo più pensare che andrà tutto bene per forza".