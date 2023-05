Fuortes si sfila dal San Carlo "Non ci sono le condizioni"

"La nomina del sovrintendente del San Carlo non può in alcun modo subire distorsioni, essere o apparire di parte, come invece le cronache cittadine e nazionali delle ultime settimane evidenziano in modo inequivocabile. Data questa situazione, non ci sono le condizioni per ricoprire il ruolo di sovrintendente del Teatro San Carlo". Così Carlo Fuortes, amministratore delegato uscente della Rai, riguardo alle indiscrezioni su un suo futuro impegno come sovrintendente del Teatro San Carlo. "Sarebbe per me un piacere e un onore straordinario poter guidare il San Carlo di Napoli – continua Fuortes –. Ma un teatro come il San Carlo non è solo un luogo di spettacolo, arte e cultura. E, di riflesso, il sovrintendente che la guida deve avere un sostegno largo e condiviso da parte di tutta la collettività, che è la vera proprietaria del teatro".