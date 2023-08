Fuori dalla pandemia Cade l’ultima restrizione: via l’obbligo d’isolamento Ma il trauma rimane

di Vivivana

Ponchia

Il Covid è stato declassato a semplice influenza, liberi tutti. Cade per legge l’ultima restrizione, l’isolamento per i positivi, e con questo possiamo definitivamente lasciarci la pandemia alle spalle. Come se fosse facile. Come se un po’ di abbronzatura potesse nascondere i lividi. Le tracce di quello che è stato sono ancora tutte lì. Oggetti, rituali, ossessioni. In un cassetto sopravvivono le mascherine, sembrava imprudente buttarle via. Quelle chirurgiche, quelle con le effe, quelle inutili di stoffa con sopra lo stemma della squadra del cuore. E i guanti di lattice, riciclabili per farsi la tinta. Le scorte di amuchina. Un kit di tamponi rapidi comprati al supermercato quando il prezzo è precipitato ma belli alti restavano il senso degli affari e la paranoia: uno alla settimana, per togliersi il pensiero. La compulsione a lavarsi le mani si trasmetterà per generazioni. Il ricordo di quei giorni non sparirà mai. Isolamento, questo è il trauma che sarà difficile superare anche se non vale più, dicono che è tutto passato, basta starnutire con garbo e restare a casa se si ha la febbre.

Fra le incognite e le paure insopportabili della pandemia restare scollati dal resto del mondo è stata l’impresa più dura. Ci siamo ritrovati tutti untori e contagiati, tutti abbiamo vissuto la sospensione del tempo come colpa e come ingiustizia. Non posso averlo attaccato alla nonna. Non posso restare chiuso in casa finché la seconda linea rossa del test scompare. Ma lo abbiamo fatto. E la maledetta linea era sempre lì, anche dopo tre settimane, anche se nei giorni buoni sembrava un po’ più sbiadita. Il giorno del primo tampone, solenne come un battesimo, con il virus a mille siamo rimasti in coda davanti a una farmacia per ore tossendo senza ritegno e almeno una decina, oltre alla nonna, li abbiamo tirati in squadra. Febbre a trentanove, quel malessere indecifrabile e poi la sentenza via sms che non dava scampo: positivo. Quindi potenzialmente criminale se beccato anche solo a ritirare un pacco dal custode e tracciato come il pacco stesso, a parte quelli che verificavano di nascosto e non dicevano niente. Sacche di devianza ci sono sempre, ma in generale la detenzione è stata presa sul serio. In casa al confino. Peggio: in una stanza. Dove i pasti venivano annunciati da due colpi alla porta e lasciati lì come colazioni in albergo, finché il virus attaccava anche l’ultimo vivandiere e in famiglia cadevano le cautele. Oggi sembra un film, vero? La vita su un altro pianeta dove gli esseri viventi si dividevano fra chi sì e chi no, i mono, bi, tri vaccinati, i malati senza sintomi e i recidivi da guinness. Adesso è un’altra storia. Possiamo prenderci il Covid e stare sereni, dove e con chi ci pare. Non è scomparso, anzi. L’ultimo bollettino dell’Oms avverte che dopo quattro mesi di discesa continua il numero di casi mensili nel mondo è tornato a salire superando di nuovo il milione (con 3.100 morti) visto che in Corea del Sud si sta verificando una specie di rimbalzo. I nuovi contagi scendono in Europa: 60 mila nell’ultimo mese, il 66% in meno del mese precedente. Però sono in crescita in Italia (nella settimana 28 luglio-3 agosto sono stati 5.732, contro i 4.129 dei sette giorni precedenti) come i decessi (da 25 a 41).

E allora? Allora per l’autunno si prepara un nuovo sprint delle vaccinazioni, ma su base volontaria, raccomandata agli immunodepressi e agli over 75. "Si torna insomma alla normalità dal momento che il Covid non è più il nostro nemico numero 1", scrive su Twitter Matteo Bassetti, star indiscussa di quel tempo storto. Normalità per l’infettivologo significa anche smetterla con i tamponi: "Non è possibile che venga ancora richiesto per una gastroscopia o per entrare al pronto soccorso. Tanti studi dimostrano la totale inutilità di questa procedura nel 2023". Magari uno ogni tanto, come privato passatempo. Ora abbiamo capito quanto a fondo andare con il bastoncino e sappiamo che due linee rosse non sono la fine del mondo.