Stresa, 16 giugno 2021 - La tragedia in diretta. Eccola in un video inedito e scioccante dell'incidente alla funivia del Mottarone: una telecamera riprende il momento in cui la cabina si blocca, impenna e torna indietro a folle velocità, prima di precipitare al suolo, tra i boschi sopra Stresa. Nel disastro del Mottarone sono morte 14 persone, unico superstite il piccolo Eitan. Le immagini, esclusive, sono state mandate in onda dal Tg3 e riprendono quanto accaduto il 23 maggio scorso.

ATTENZIONE: immagini forti, potrebbero urtare la vostra sensibilità

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

La dinamica in diretta

Nel filmato si vede la cabina numero 3 avvicinarsi, lentamente, alla stazione di arrivo Mottarone. A bordo ci sono quindici persone, tra di loro il piccolo Eitan con il padre e due donne. Le altre facce non si distinguono. L'orario della registrazione segna 12:12:20, ma potrebbe essere impreciso. All'improvviso la cabina si impenna, mostrando la pancia: nessuno riesce a rimanere in piedi mentre scivola all'indietro, sempre più veloce. Si è spezzata la fune trainante. Pochi secondi e il mezzo percorre oltre cento metri. Il freno di emergenza non entra in azione, disattivato dai forchettoni. Quindi l'arrivo al pilone che fa da trampolino: il braccio della cabina si spezza, è un salto nel vuoto. L'impatto a terra non si vede, coperto dal rilievo. Il video, registrato dai carabinieri riprendendo un monitor, è agli atti dell'inchiesta. Immagini choccanti. Nella inquadratura interna alla stazione si vede l'addetto che attende l'arrivo della cabina alzare per un attimo la testa, come a guardare qualcosa che non va. Poi la fune si spezza, la cabina precipita e l'uomo corre a chiamare i soccorsi. Ma ormai è troppo tardi, non c'è più nulla da fare. In quell'impatto sopravviverà solo il piccolo Eitan. I suoi genitori moriranno, insieme al fratellino e ai bisnonni. Con loro altre nove vittime. Eitan, 5 anni, si salverà grazie all'abbraccio del padre.