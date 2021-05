Stresa, 25 maggio 2021 - Mentre prosegue l'inchiesta sulle cause della strage della funivia del Mottarone, gli sguardi e le speranze sono rivolti al piccolo Eitan, 5 anni, unico sopravvissuto della tragedia. C'è cauto ottimismo per il bimbo, ricoverato sotto sedazione a Torino: oggi i medici inizieranno a risvegliarlo, già ieri la risonanza magnetica aveva fatto titare un sospiro di sollievo, perché non sono state riscontrate lesioni al cervello o al midollo. Pare proprio che l'ultimo abbraccio del padre, a far da scudo al corpicino del piccolo, l'abbia restituito alla vita.

Le lacrime della sindaca mamma

La Procura intanto indaga per omicidio colposo plurimo, disastro colposo con messa in pericolo della sicurezza dei trasporti e lesioni gravissime. L'ipotesi è che il cavo della funivia si sia tranciato e il sistema frenante di sicurezza non abbia funzionato. Nel frattempo al Mottarone, dove ieri la pioggia è caduta abbondante per tutto il giorno e oggi fa capolino il sole, la funivia è sotto sequestro e la zona è transennata. La cabina precipitata, attualmente coperta da un telo, dovrà essere rimossa, impresa non semplice perché si trova in un punto impervio. Il relitto, con i cavi e il materiale recuperato, saranno oggetto delle perizie che il magistrato affidera' probabilmente al Politecnico di Torino.

Tragedia nella tragedia, un operatore tv freelance che lavorava per Mediaset è morto per un malore nella zona del Mottarone: si era avventurato sui sentieri che portano alla cima della montagna. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati in utili.

Le condizioni di Eitan

"La notte è passata bene. Ieri la risonanza fortunamente ci ha detto che apparentemente non ci sono danni né cerebrali né spinali. Ci sono parecchie fratture che porteranno del dolore, serviranno dei farmaci, ma lentamente inizieremo a svegliarlo. Sarà una cosa lenta, cominceremo ad abbassare il dosaggio dei farmaci che lo tengono intubato e sedato", dice a Rainews 24 Giorgio Ivani, responsabile della Rianimazione dell'ospedale Regina Margherita. "Non possiamo ancora dire che il bambino sia fuori pericolo, almeno finché è in rianimazione, vedremo nei prossimi giorni. Ma c'è un cauto ottimismo", ha aggiunto.

Chi sono le 14 vittime

Nell'inchiesta tutti i video

Oltre alla documentazione cartacea che accerta tutti i controlli di manutenzione e ristrutturazione relativi all'impianto della funivia Stresa-Mottarone, nell'inchiesta della procura di Verbania sono finiti anche tutti i video delle telecamere del sistema di sorveglianza della struttura finita sotto sequestro, anche relativi ai giorni precedenti alla caduta della cabinovia in cui due giorni fa hanno perso la vita 14 persone.

Per ora nessun indagato

Rimane per ora contro ignoti il fascicolo aperto dalla Procura di Verbania per il tragico schianto della Funivia del Mottarone. Difficile immaginare i tempi dell'indagine che il procuratore Olimpia Bossi, che affianca il sostituto Laura Carrera, ha affidato alla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri. Sotto esame c'è, tra l'altro, il video di pochi secondi registrato dalla telecamera collocata nella stazione di monte, che mostra l'accaduto. I militari dell'Arma stanno acquisendo la documentazione amministrativa, che, come ha spiegato il pm, consentirà di stabilire quali sono le persone che entrano nell'inchiesta.

Il nodo della proprietà

Da sciogliere c'è anzitutto il nodo della proprietà, che il sindaco di Stresa Marcella Severino sostiene essere ancora in capo alla Regione Piemonte, dato che non sarebbe stata completata la procedura di cessione prevista dall'accordo di programma stipulato nel 2014. E poi il ruolo delle diverse società coinvolte, nella gestione e nella manutenzione dell'impianto.

Focus / In Italia funivie vecchie anche di 50 anni

I punti oscuri della tragedia

L'ultima corsa della funivia

Nelle immagini a bassa definizione si vede anche l'ultima corsa verso l'alto interrotta a pochi metri dalla vetta quando si è spezzato il cavo trainante e la cabinovia ha 'scarrellato' verso il basso a velocità crescente dato che il sistema frenante di sicurezza non è entrato in funzione impedendo alla cabina di restare ancorata ai due cavi portanti. Il malfunzionamento dei freni ha fatto urtare la cabina contro un pilone quindi la cabinovia è precipitata al suolo da circa 20 metri prima di finire la sua corsa diverse decine di metri più a valle contro alcuni tronchi di abete. Ben 9 corpi sono stati sbalzati fuori dall'urto con il sottosuolo, mentre altre cinque persone sono rimaste intrappolate tra le lamiere. Oltre ai video di domenica, la procura ha deciso di sequestrare anche i filmati dei giorni prima per capire se si sia verificata qualche anomalia che possa spiegare l'incidente.

Il dolore del Papa

Il Papa esprime "grande dolore" per il "drammatico incidente" della funivia Stresa-Mottarone ed esprime ai familiari delle vittime "vicinanza e sentito cordoglio. Pensando con commozione a tante vite tragicamente spezzate mentre erano immerse nella meraviglia del creato, assicura la preghiera per quanti sono scomparsi, per chi li piange e per il piccolo Eitan, la cui delicata vicenda segue con trepidazione". In un telegramma al vescovo di Novara, Bergoglio "partecipa in modo particolare all'afflizione della comunità locale e della diocesi di Novara, e si stringe all'amato popolo italiano, sgomento per la grave tragedia".

La rabbia contro i politici

"Non si può morire portando la famiglia in un posto tranquillo, o cadere da un ponte, le condoglianze della politica mi fanno solamente più rabbia, perché la responsabilità di queste tragedie è la loro", si sfoga Corrado Guzzetti, ristoratore di Vedano Olona (Varese), ex cognato di Vittorio Zorloni, il 55enne morto nella tragedia del Mottarone insieme alla compagna Elisabetta Personini, 37 anni, e al loro bimbo Mattia di 5 anni, ad appena un mese dal loro matrimonio.

​​Un fondo per aiutare Eitan

La piattaforma di crowdfunding Eppela e le Comunità ebraiche italiane stanno istituendo un fondo per aiutare il piccolo Eitan. Eppela ospiterà l'iniziativa 'Aiutiamo il piccolo Eitan' che sarà gestita con la modalità 'Raccogli tutto' cioè quella modalità di raccolta che la piattaforma Eppela riserva ai soli progetti ad elevato impatto umanitario, secondo la quale il progettista riceve la somma raccolta indipendentemente dal traguardo fissato. Nell'incidente del Mottarone hanno perso la vita Amit e Tal, i giovani genitori di Eitan, oltre al fratellino Tom di due anni e ai nonni, arrivati pochi giorni fa da Israele per una breve vacanza.

Il ricordo del sopravvissuto di Champoluc

