Torino, 8 novembre 2021 - Con un elicottero dei vigili del fuoco, un Erickson S64 ('gru volante' a sei pale), è stata effettuata oggi la rimozione della cabina numero 3 della funivia del Mottarone precipitata il 23 maggio scorso e costata la vita a 14 persone. I resti (una tonnellata e mezzo) sezionati e imbragati sono stati trasportati a valle dal velivolo, al campo sportivo di Gignese, per poi essere portati con un camion in un capannone al tecnoparco di Fondotoce, nel Verbano. La rimozione fa parte dell'incidente probatorio in vista del processo. Per l'incidente sono 14 gli indagati, 12 persone e due società. A garantire la sicurezza dell'area i carabinieri.

Video: i preparativi dei giorni scorsi

Funivia del Mottarone, #vigilidelfuoco ancora impegnati nelle operazioni preparatorie alla rimozione della cabina. Dopo aver eliminato i materiali d'intralcio al trasporto con l'elicottero, previsto per lunedì #8novembre, le squadre hanno rimosso le parti trasportabili via terra pic.twitter.com/kniUnWG1JS — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 6, 2021