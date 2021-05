Roma, 27 maggio 2021 - Il procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, con il sostituto Laura Carrera stanno completando in queste ore la richiesta di convalida del fermo dei tre indagati per il disastro della funivia del Mottarone, costato la vita a 14 persone. La richiesta deve essere depositata entro 48 ore dal fermo, che scadono nella notte di oggi. Non è ancora certo quando si terrà l'udienza di convalida davanti al Gip, con l'interrogatorio dei fermati, ma molto probabilmente verrà fissata per il pomeriggio di domani: in quella sede si capirà quale condotta, almeno nella fase iniziale del procedimento, decideranno di tenere gli indagati - Luigi Nerini, proprietario della società di gestione, il direttore dell'esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini - che si trovano attualmente in carcere a Verbania. Il freno - secondo gli inquirenti - sarebbe stato manomesso consapevolmente, per evitare disservizi. Il direttore Perocchio nega di esserne stato a conoscenza e di aver autorizzato l'utilizzo in quelle condizioni. Atteso per oggi il conferimento dell'incarico a ingegneri del Politecnico di Torino per una maxi consulenza.

A proposito dell'ipotesi di nuovi indagati, il procuratore Bossi parlando ieri pomeriggio ai giornalisti ha detto che "a questa domanda al momento non esiste una risposta", anche se ha confermato l'intenzione di approfondire le posizioni di diversi soggetti a vario titolo coinvolti.

Ieri sera, nella chiesa parrocchiale di Stresa, il parroco don Gianluca Villa ha presieduto una affollata messa in suffragio delle vittime.

Intanto respira da solo ma non è ancora completamente cosciente Eitan, il bimbo unico sopravvissuto della strage. Oggi in Israele i funerali dei genitori e del fratellino. Nel primo pomeriggio a Varese quelli di altre due delle 14 vittime.

