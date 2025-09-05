Funicolare deragliata, allarmi ignorati. L’italiana ferita: "Un boato e il terrore"

Il giorno dopo l’incidente della funicolare della Gloria, a Lisbona, è stato il giorno del lutto e delle lacrime. Ma anche delle polemiche e di tanti curiosi che hanno scattato foto alle lamiere accartocciate del vagone distrutto mentre il luogo della tragedia, di ora in ora, si è riempito dei tanti mazzi di fiori di chi è venuto a testimoniare il suo dolore. Sulle vittime c’è ancora molto riserbo, ma già circolano voci, notizie, biografie succinte mentre il bilancio è salito a 16 morti con il decesso di una persona che era stata ricoverata in condizioni critiche. Almeno cinque sono portoghesi ma ci sono anche tanti stranieri: identificati due coreani, uno svizzero, un tedesco, due canadesi, un americano e un ucraino.

Nel mirino una manutenzione difettosa, soprattutto rispetto a un impiego più massiccio di questi vecchi mezzi di trasporto, pensati oltre un secolo fa per aiutare i lisbonesi ad attraversare i "sette colli" della loro città e oggi diventati le "giostre" più amate dai turisti. Dimessa dall’ospedale con una frattura al braccio, l’italiana coinvolta nell’incidente con il figlio di 25 anni illeso. Stefania Lepidi, ricercatrice aquilana dell’Ingv, ha raccontato le ore di sgomento e paura. "C’è stato il boato della cabina dietro la nostra, che si è staccata ed è andata a schiantarsi contro una casa accanto. Noi eravamo nell’altra cabina, che è precipitata all’indietro in caduta libera, fino a sbattere violentemente sul fine corsa", aggiunge. "Mi sono ritrovata a terra, con forti dolori, sopra una pozza di sangue – le sue parole –. Sono rimasta lì, stesa, per oltre due oree".