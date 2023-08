Funghi, la guida di Soccorso alpino e Cai: 3 errori da evitare. “Così si cercano in sicurezza”

Roma, 27 agosto 2023 - Raccogliere funghi rispettando il bosco (e se stessi). Sa tutto Elio Guastalli, volontario del Soccorso alpino italiano, non a caso responsabile del progetto ’Sicuri in montagna’. Una guida messa a punto con il Cai elenca cosa fare e soprattutto cosa non fare. Gli abbiamo chiesto quali siano i 3 errori da evitare. “Siamo amanti della montagna, non vogliamo colpevolizzare nessuno - premette Guastalli -. Andare per per boschi a cercare funghi è una cosa assolutamente bella. Ma bisogna essere prudenti”.

1. Attenti all’eccesso di entusiasmo

Così la prima regola è proprio questa: “Attenzione all’eccesso di entusiasmo. Quando si è a raccogliere funghi bisogna stare attenti e non farsi prendere la mano. Valutare sempre quello che c’è attorno, può essere anche un terreno molto insidioso”.

2. Stivali di gomma? No grazie

Un altro errore molto comune - e anche difficile da capire per un montanaro - è quello di indossare stivali di gomma. “Verifichiamo che spesso e volentieri la scelta delle calzature è assolutamente inadeguata - conferma il volontario Cnas -. Fino ad arrivare allo stivale di gomma, pensando che sia una protezione nell’erba bagnata. Invece è pericolosissimo, soprattutto quando il terreno del bosco diventa impervio e magari caratterizzato anche da salti di roccia. Fondamentale avere un buon paio di scarpe da montagna che ci permettono sempre di avere un appoggio molto più stabile. Possono fare la differenza. Ed è capitato anche a me di recuperare purtroppo qualche volta anche persone decedute, cercatori di funghi che indossavano stivali di gomma e sono scivolati“.

3. Meglio cercare funghi in compagnia

La terza regola si scontra con una gelosia atavica. “Ma per la nostra sicurezza - osserva Guastalli - è bene invece riuscire a condividere con un amico dove siamo. E lasciar detto a una persona fidata la zona esatta che si va a percorrere. Perché il cercatore di funghi si muove fuori dai sentieri battuti. E se capita un incidente, l’allarme di solito scatta quando è già buio. Sapere esattamente la zona che è stata frequentata dove si va a cercare la persona magari di notte fa la differenza”. E, aggiunge l’esperto, è sempre bene “portare con sé un piccolo zainetto con giacca vento, acqua e barretta energetica”.

La guida di Soccorso alpino e Cai