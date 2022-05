Funerali di Tommaso, il cardinale: "L'Aquila piange un dolore innocente"

L'Aquila, 21 maggio 2022 - L'Aquila in lutto per i funerali del piccolo Tommaso D'Agostino, il bambino di 4 anni ucciso dall'auto parcheggiata senza freno piombata nel giardino dell'asilo dove stava giocando. Nella Basilica di Collemaggio ci sono palloncini bianchi coi nomi dei compagni e un grande cuore gonfiato con su scritto quello della piccola vittima.

"Basta tenere il polso sulla città, c'è la stessa pulsazione ed è il miracolo suscitato da un dolore innocente. L'Aquila piange non con lacrime cupe e disperate ma un dolore universale. La comunità sa compatire il dolore di mamma Alessia e papà Patrizio. La città è tutta qui, E proprio tu piccolo Tommaso sei anche il centro dei sentimenti forti e gentili dell'intera comunità abruzzese", ha detto nell'omelia il cardinale Giuseppe Petrucci, che celebra le esequie insieme al rettore della Basilica, don Nunzio Spinelli.

"Come Padre, Pastore di questa Comunità Aquilana che a causa delle varie calamità è divenuta 'espertà nel soffrire non posso che piangere insieme alla famiglia del piccolo Tommaso e alla città tutta, conservando la speranza che unisce tutti i credenti, di poterci incontrare di nuovo nell'abbraccio del Padre della Misericordia e della Consolazione che mai è estraneo alle nostre vicende terrene ma vi partecipa con un amore così grande che supera infinitamente e sempre il nostro", ha detto il cardinale prima della celebrazione,

La madre di Tommaso: Dovevamo sposarci a luglio"

La dinamica dell'incidente

E sembra essere oramai chiara la dinamica dell'incidente. La conducente della Passat, indagata per omicidio stradale, ha ricostruito quegli attimi terribili davanti al pm Stefano Gallo. "È stato un errore umano...una marcia tolta inavvertitamente", ha raccontato ieri in lacrime. La 38enne ha spiegato di aver tentato di frenare a mani nude l'auto e di essere riuscita a mettersi di lato all'ultimo secondo anche lei per non essere investita. Ha poi ricordato nettamente quel "mamma!" urlato dal figlio che era dentro l'auto, che "si è anche ferito nel gettarsi dall'abitaolo". "Mi ha detto mio figlio di aver inavvertitamente tolto la marcia", ha poi confessato. Intanto resta in prognosi riservata una delle due bambine ricoverate.

Lo psichiatra: "Il ragazzino a bordo è un'altra vittima"