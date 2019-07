Venezia, 18 luglio 2019 - Migliaia di persone allo stadio di Musile di Piave per i funerali di Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Giovanni Mattiuzzo e Riccardo Iaugeni, i quattro giovani morti in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Jesolo. Tra i presenti anche il governatore del Veneto Luca Zaia e il suo vice Gianluca Forcolin, ma anche alcuni giocatori del Venezia Calcio, di cui Riccardo era grande tifoso.

Prima dell'inizio della funzione, trasmessa in un maxi-schermo per permettere a tutti di seguirla, sono stato fatti volare alcuni palloncini bianchi. A San Donà, Jesolo, Noventa di Piave e Musile, paesi di origine dei quattro giovani, è stato indetto per la giornata di oggi il lutto cittadino.