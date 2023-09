Funerali Napolitano: programma e orari, parleranno anche il figlio e la nipote. Diretta tv Rai

Roma, 25 settembre 2023 – I funerali di Stato laici di Giorgio Napolitano saranno celebrati domani, martedì 26 settembre, a Montecitorio. Un rito civile (l’ex presidente della Repubblica era ateo), che si svolgerà in due momenti. Uno all’interno della Camera dei deputati, uno in piazza, dove sarà allestito uno dei due maxischermi previsti a Roma (l’altro sarà nell’adiacente piazza Capranica).

Programma e orari

La cerimonia, che dovrebbe durare circa un’ora e mezza, inizierà alle 11.30 e sarà preceduta dal corteo funebre che partirà alle 11.15 da Palazzo Madama, dove si trova la camera ardente. Il feretro, portato in spalla da 8 militari, percorrerà corso del Rinascimento, piazza Argentina, passando per piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Montecitorio. Per un tratto il solo carro sarà scortato da 6 corazzieri.

A Montecitorio il feretro sarà accolto dagli onori militari, seguirà l’inno nazionale. Accompagnato dai familiari poi sarà condotto nella Sala dei Ministri, dove i Capi di Stato esteri si avvicenderanno per un momento di raccoglimento. Sarà quindi il presidente della Repubblica Mattarella a render omaggio alla salma. Alle 11.45 inizieranno gli interventi, alle 12.50, i familiari con Mattarella seguiti dalle altre cariche lasciano l’Aula. Dopo i commiati, partirà il corteo verso il cimitero.

La cerimonia: chi sarà presente

Già alle 11 alla Camera dei deputati sono attese le prime cariche istituzionali, il presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, poi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la premier Giorgia Meloni e infine, ultimo a varcare Montecitorio prima del feretro di Napolitano, il capo dello Stato Sergio Mattarella. Da Parigi è atteso il presidente francese Emmanuel Macron, da Berlino il presidente federale tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Ci saranno i reggenti di San Marino, la duchessa di Edimburgo e il presidente albanese Bajram Begaj, i presidenti emeriti di Portogallo, Slovenia e Austria. Tra gi ospiti stranieri anche il nuovo ambasciatore americano Jack Markell, che proprio tre giorni fa ha presentato le sue credenziali al Quirinale. E l'ambasciatore russo Alexey Paramanov, che su X, sabato, aveva ricordato "il contributo personale" di Napolitano "per avvicinare i popoli della Russia e dell'Italia''. Un messaggio arrivato dopo che Vladimir Putin aveva definito Napolitano "uno statista eccezionale e un vero patriota". Il Parlamento europeo sarà rappresentato dalla vicepresidente, ed eurodeputata del Pd, Pina Picierno. In tutto dovrebbero essere poco meno di mille le persone presenti. Moltissimi gli ex parlamentari previsti, e anche circa cento persone indicate dalla cerchia di Napolitano. In tribuna posti contati per i giornalisti e per gli operatori, con 36 postazioni riservate alla carta stampata.

Chi parlerà: anche il figlio e la nipote

La formula del funerale laico non prevede una particolare procedura, sono le persone vicine allo scomparso che concordano lo svolgimento. I primi interventi domani dovrebbero essere quelli dei presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, che sederanno sugli scranni della presidenza, come nelle sedute comuni di Camera e Senato. Prenderanno quindi la parola oratori scelti dalla famiglia di Napolitano (la moglie Clio e i figli Giulio e Giovanni). Anna Finocchiaro, Gianni Letta, Paolo Gentiloni. Prenderà la parola anche il cardinale Gianfranco Ravasi, a tessere tra la dimensione civile, laica e religiosa (era già successo ieri quando per la prima volta un papa ha varcato la soglia del Senato). In ricordo del padre e del nonno parleranno il figlio Giulio e la nipote 25enne Sofia, figlia di Giovanni. Chiuderà il presidente emerigo della Corte Costituzionale Giuliano Amato.

La tumulazione al cimitero acattolico

Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano sarà tumulato nel cimitero acattolico di Roma. Al termine della cerimonia il corteo funebre raggiungerà il cimitero percorrendo via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello e via Marmorata.

In tv

I funerali del Presidente emerito Giorgio Napolitano saranno trasmessi su Rai 1 dalle ore 11 (streaming su raiPlay). Finestre con ospiti e collegamenti saranno realizzate da RaiNews 24 e RaiNews.it.