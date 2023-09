Funerali Napolitano in diretta, dalle 11 l’arrivo dei capi di Stato. Ci saranno Mattarella, Macron e Steinmeier

Roma, 26 settembre 2023 - Si svolgeranno questa mattina, a Montecitorio, i funerali di Stato, in forma laica, del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Il programma del cerimoniale prevede: alle 10.50 il presidente della Camera, Lorenzo Fontana si reca all'ingresso principale per accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Insieme si recheranno nella sala della Camera riservata al governo, dove saranno presenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, per accogliere i Capi di Stato esteri (il cui arrivo è previsto alle 11 circa). A seguire sarà presente anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Parteciperanno alle esequie Steinmeier, Macron e Hollande.

Intorno alle 11,15 il corteo con il feretro del presidente emerito della Repubblica lascerà il Senato: all'arrivo del corteo in Piazza Montecitorio saranno resi gli onori militari, con l'inno nazionale. Quindi, il feretro sarà condotto all'interno della Camera, nella Sala dei ministri, per gli omaggi dei Capi di Stato e delle autorità istituzionali. A seguire si svolgerà l'ingresso in Aula. La commemorazione inizierà alle 11.45.

Camera ardente di Giorgio Napolitano in Senato

I funerali in diretta