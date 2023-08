Funerali Michela Murgia, dalle 15.30 la cerimonia nella Chiesa degli Artisti a Roma

Roma, 12 agosto 2023 – Inizieranno alle 15.30 nella Chiesa degli Artisti a Roma i funerali di Michela Murgia, la scrittrice di ‘Accabadora’ morta giovedì a 51 anni per un carcinoma renale. oma, 12 ago. Celebrerà la funzione don Walter Insero, professore associato alla Pontificia università gregoriana e Cappellano presso la Rai dal 2004. Il sacerdote ha recentemente officiato anche i funerali di Gina Lollobrigida, Gigi Proietti, Andrea Purgatori, Maurizio Costanzo e, in passato, anche di Fabrizio Frizzi.

Una morte – quella della scrittrice da sempre impegnata nella battaglia per i diritti – che ha colpito nel profondo sia tra i colleghi artisti che il mondo della politica. Tutti l’hanno ricordata, da destra a sinistra.

Cattolica e teologa, Michela Murgia ha sempre testimoniato apertamente la sua fede. Un credo però fuori dagli schemi, inclusivo, e a tratti anche divisivo. In ogni caso la scrittrice ha lasciato questo mondo con un testamento preciso: un funerale in chiesa.

L’attivista per i diritti, anche nell'ultimo tratto della vita, ha tirato fuori la sua fede, parlando apertamente, e anche con il sorriso, della malattia e della morte. Ma è stata, in nome di quella libertà che è stata la cifra del suo pensiero e della sua vita, una cattolica queer, fuori dagli schemi, che parlava di Trinità e di eutanasia, della Madonna e di maternità surrogata. La scrittrice aveva salutato Papa Francesco nella Cappella Sistina, lo scorso 23 giugno, nell'incontro tra il Pontefice e duecento artisti.

"Il Papa ha voluto salutarli uno per uno, io ero lì - racconta padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica - e ho notato la sua commozione e il suo sorriso quando è tornata al suo posto dopo aver parlato con Papa Francesco. L'impressione che ho avuto è che avesse fatto qualcosa che voleva veramente fare, in un momento in cui già stava vivendo una grande sofferenza”. “Si può essere d'accordo o meno con le sue affermazioni ma bisogna riconoscerle il coraggio. Ha aiutato a pensare e aiuterà ancora a farlo”, commenta ancora Spadaro.

Oggi anche l’arcivescovo e cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha inviato un messaggio a titolo personale che verrà letto durante il funerale.