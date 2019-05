Vienna,29 maggio 2019 - Narrano in Austria che Niki Lauda partirà per l’ultimo viaggio indossando la tuta degli anni Ferrari. Quella simbolica "armatura" che lo trasformò in una romantica icona tra il 1974 e il 1977, il periodo trascorso a Maranello, alle dipendenze del Grande Vecchio e in compagnia di Luca Cordero di Montezemolo e di Mauro Forghieri.



Niki sarà salutato oggi nel Duomo di Vienna, un onore riservato a pochissimi. Alla cerimonia parteciperanno le autorità dello Stato, dal presidente Van der Bellen al cancelliere Kurz. Il mondo della Formula Uno sarà rappresentato da Bernie Ecclestone, da Lewis Hamilton, da Gerhard Berger. Prevista la partecipazione di una delegazione Ferrari. Ci saranno anche Arnold Schwarzenegger, amico personale del tre volte iridato, e Daniel Brühl, l’attore che ha impersonato Lauda nel film ‘Rush’.



IL MITO. La tuta di Niki appartiene al l’immaginario collettivo di chi ha l’età per ricordare un’epoca in cui l’automobilismo era un grande romanzo popolare. Lauda si era lasciato male con Enzo Ferrari: non aveva gradito i dubbi del costruttore emiliano sulle sue possibilità di tornare alle corse dopo il rogo del Nurburgring, in una tremenda domenica d’agosto del 1976. E in quell’episodio c’entrava, indirettamente, la mitica tuta.



Quando Arturo Merzario si era coraggiosamente lanciato tra le fiamme, per salvare Niki da una fine atroce, aveva fatto una gran fatica a slacciare le cinture che legavano il campione al seggiolino della Rossa. Il calore aveva quasi "saldato" le cinture alla tuta. Lauda era cosciente, urlava sotto il casco. Riconobbe Merzario. Quando il collega italiano vinse la battaglia con il fuoco, la prima cosa che si sentì chiedere dal salvato fu: "Arturo, come è il mio volto?". Era messo peggio della tuta, che resistette alle condizioni estreme.



L’AFFETTO. Le testimonianze che hanno accompagnato la scomparsa di Niki hanno unanimemente reso omaggio alla grande umanità del personaggio. Lauda in vita è stato capace di farsi apprezzare per la assoluta onestà intellettuale. Anche con il Drake aveva ricostruito un rapporto, riconoscendo di avere sbagliato, nel 1977, a chiudere bruscamente la collaborazione.

"Mio padre ha sempre pensato che se fosse rimasto con noi Niki sarebbe stato il primo a superare la cinquina di titoli iridati di Fangio – ricorda Piero Ferrari, oggi vicepresidente della azienda di Maranello –. Tra loro nemmeno il burrascoso divorzio aveva intaccato la stima reciproca. Per me poi era un caro amico. È stato grande anche al volante della McLaren, ma non aveva mai cancellato l’esperienza vissuta in Italia".

Con o senza tuta per l’ultimo viaggio, Lauda rimarrà nella memoria come un grande ferrarista.