Roma, 13 agosto 2019 - Omicidio di Diabolik, continua il braccio di ferro tra la famiglia Piscitelli e la Questura. Niente funerali privati - almeno oggi - per l'ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, ucciso il 7 agosto con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti. Le esequie erano state fissate dalla questura alle 6 di stamattina, al cimitero Flaminio, ma come annunciato ieri, i familiari non si sono presentati all'obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma. Nella notte - intorno alle 4 del mattino - c'è stata una visita dei familiari alla camera mortuaria, ma poi sono andati via all'arrivo delle forze dell'ordine senza ritirare la salma.

Il questore Carmine Esposito aveva disposto il rito in forma privata alle 6 di questa mattina per motivi di sicurezza. Uno schieramento di forze dell'ordine è presente con uomini e mezzi al Policlinico Tor Vergata e al cimitero Flaminio. I familiari della vittima da giorni manifestano la loro contrarietà alle esequie private.

Dopo che oggi la famiglia ha comunque effettuato il riconoscimento, la salma dell'ultrà laziale resta all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata: finora i familiari non hanno espletato le pratiche per il trasferimento del corpo di Piscitelli. Al momento dunque non ci sono le condizioni per un funerale a stretto giro.

Ma c'è di più, la famiglia ha fin da subito manifestato la volontà di cremare il corpo di Diabolik. ''Su Roma - spiegano fonti Ama - il cimitero Flaminio è l'unica struttura per la cremazione, ma la famiglia una volta espletate le pratiche può ritenere di cremarlo dove crede'', anche in altre città italiane. Al Flaminio attualmente i tempi per le cremazioni prevedono un'attesa di ''tre, quattro giorni'' una volta presentata la documentazione. L'iter impone l'ottenimento del nulla osta del magistrato che deve essere vagliato da cimiteri capitolini e validato dall'ufficio stato civile. Dopodiché è possibile cremare un corpo.

