Roma, 21 agosto 2019 - Applausi, cori da stadio e anche saluti romani ai funerali di Diabolik, il capo ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli freddato con un colpo alla nuca il 7 agosto scorso in un parco di Roma. In tanti si sono presentati alle esequie, "a numero chiuso", al santuario del Divino Amore con indosso la maglietta bianca con la scritta nera 'Irriducibili'. Solo cento gli ammessi alla cerimonia, concessione strappata dopo il divieto a un addio in forma solenne e pubblica.

Esponenti delle tifoserie sono giunti da varie parte d'Italia (oltre a quelli della Lazio, quelli di Inter, Milan ed Hellas Verona). Presente anche Cristiano Sandri, il fratello di Gabriele ucciso con un colpo di pistola l'11 novembre 2007 a seguito di scontri tra tifoserie sull'autostrada A1 Milano-Napoli.

L'arrivo del feretro è stato accolto da un lungo applauso, da cori e anche con saluti romani. Nel piazzale antistante è stato esposto uno striscione con con scritto "È uno che per come lo conosco io andrebbe solo e a piedi al funerale suo", mentre è stata sventolata una bandiera nera con la scritta rossa 'Diablo' e il disegno degli occhi del personaggio dei fumetti al quale Piscitelli aveva 'preso' il nome. Imponente il dispiegamento di forze dell'ordine (300 tra polizia e carabinieri)

© Riproduzione riservata