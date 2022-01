Roma, 14 gennaio 2022 - Ultimo saluto a David Sassoli, il presidente del Parlamento Ue morto nei giorni scorsi. Oggi i funerali di Stato nella chiesa di Santa Maria degli con le più alte cariche dello Stato e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue, Ursula von der Leyen e Charles Michel. A celebrare le esquie l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, che conosceva il giornalista e politco dai tempi del liceo.

Il feretro è giunto in chiesa avvolto nella bandiera dell'Unione europea. Tanti romani e non solo, dai più giovani agli anziani, si sono radunati sia in piazza della Repubblica sia davanti al maxi schermo allestito alla Terme di Diocleziano. E, ieri, una folla ininterrotta ha voluto rendergli omaggio alla camera ardente allestita in Campidoglio.

La politica unita per dirgli l'addio

Oltre al presidente Sergio Mattarella e al premier Mario Draghi, ci sono il presidente della Camera Roberto Fico, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, i ministri Marta Cartabia, Andrea Orlando, Lorenzo Guerini, Dario Franceschini, Patrizio Bianchi, Elena Bonetti, il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti anche Matteo Renzi, Massimo D'Alema, Walter Veltroni, Antonio Tajani.