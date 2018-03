Cisterna di Latina, 8 marzo 2018 - A due ore dai funerali di Alessia e Martina la chiesa di San Valentino era già gremita di gente. In migliaia sono arrivati per stringersi intorno alla famiglia di Antonietta Gargiulo. Lei non potrà esserci a salutare le sue bambine, strappate via dalla furia omicidia del marito, il carabiniere Luigi Capasso, da cui si stava separando. La stessa furia che l'ha ridotta in una pozza di sangue, lasciandola però viva. Solo ieri Antonietta ha saputo che Alessia, 14 anni, e Martina, 7 anni, non ci sono più. Non ha detto nulla: non è in grado di parlare (è intubata dopo le numerose operazioni), ma ha capito quello che il team di psicologi con delicatezza le ha raccontato. Le sue condizioni non le consentono di lasciare l'ospedale per l'addio alle figlie. Luigi le ha tolto anche questa possibilità.

Davanti alla chiesa palloncini bianchi e rosa, e due cuori enormi a ricordare quei sorrisi che si sono spenti in modo così ingiusto. Cisterna di Latina, dove oggi è lutto cittadino, è tutta qui. Ci sono i parenti, gli amici, e i colleghi delo stabilimento Findus, dove lavora l'operaia 39enne, che oggi ha deciso di sospendere la produzione per consentire a tutti di recarsi alle esequie. Ma anche persone che non conoscevano Antonietta. In rappresentanza dell'Arma c'è il comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri e i vertici regionali e provinciali . Poi le autorità provinciali tra cui il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio e il questore di Latina Carmine Belfiore e sindaci delle comunità del territorio. Tantissimi i bambini, tra cui i compagni di scuola di Alessia e Martina, che hanno applaudito i feretri al loro arrivo.

La chiesa è piccola per tutto questo affetto, tanto che la parrocchia ha allestito un maxischermo fuori per consentire alla gente di seguire il rito. La cerimonia è cominciata alle 11.

Ormai, intanto, è chiaro, che il carabiniere 43enne premeditava da tempo il folle gesto. Lo si è scoperto quando le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'appartamento, dopo nove ore di trattativa. In casa sono stati trovati lettere e assegni per migliaia di euro ciascuno, lasciati ai parenti e alla donna con la quale aveva un relazione. Tre buste chiuse per fratello, madre e padre. Per Antonietta, invece, poche parole su un foglio lasciato sul letto: 'Non dovevi farlo'.