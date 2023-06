Milano, 14 giugno 2023 – Il funerale di Silvio Berlusconi secondo l'intelligenza artificiale.

Il video era stato pubblicato ad aprile, l'autore voleva fare un esperimento ma anche provocare. Alle esequie dell'ex capo del governo immaginate dall’Ai partecipava anche il presidente russo Vladimir Putin. Ma cosa aveva previsto (che si è poi verificato) il web designer Claudio Ricci?

Intanto dava per scontato funerali di Stato nel duomo di Milano. Folla oceanica in piazza, commozione ma anche contestazioni. E anche in questo le previsioni sono state azzeccate. Non così realistica, invece, l’immagine della piazza.

Esagerata poi la bara del Cavaliere, immaginata in oro.