I cognati non vogliono pagare il funerale della suocera: folle rissa con coltello e bastone a Parabita Lecce, il violento scontro in mezzo alla strada pochi minuti dopo il decesso della donna. Tra i due 54enni un rapporto già burrascoso per vecchie questioni di eredità. Sono stati bloccati dai carabinieri e denunciati per porto abusivo di armi