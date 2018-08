Genova, 18 agosto 2018 - E' polemica sui social network per l'immagine che mostra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in posa per un selfie ai funerali di Stato per le vittime del crollo del Ponte Morandii.

La foto è stata condivisa su Facebook dal rapper Frankie Hi-nrg, e non è un fake come molti hanno sospettato fin dall'inizio. Il cantante posta: "I selfie, ai funerali di Stato. I selfie".

Tra le voci critiche c'è Alessia Morani, deputata del Partito democratico, che su Twitter scrive: "Esiste ancora un confine tra rispetto e propaganda? Fino a che punto ci si può autocelebrare? Può essere così impunemente superato il limite della decenza? La campagna elettorale continua può passare sopra come una ruspa anche al dolore? #Salvini #luttonazionale #FuneralidiStato".

