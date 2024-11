Funerale del Papa, cambiano le regole: via l’esposizione della salma sul catafalco

Roma, 20 novembre 2024 – Papa Francesco cambia le regole del suo funerale. Meglio, non solo del proprio, ma anche dei Pontefici a seguire per rispondere a due urgenze da lui particolarmente sentite: una maggior sobrietà e snellezza del rito dell’ultimo saluto, che deve essere quello rivolto a un pastore e discepolo di Cristo, non a un potente della Terra, senza indugiare troppo sull’ostentazione della salma; dall’altro, la definizione delle indicazioni necessarie per l’eventuale sepoltura del successore di Pietro in un luogo diverso dalla Basilica vaticana dove riposano tutti i Papi del Novecento ed altri predecessori.

Papa Francesco durante i funerali lo scorso anno del predecessore Benedetto XVI

Anche se sta cercando di mettere ordine entro le mura leonine, da tempo Bergoglio ha fatto sapere di aver già preparato la sua tomba fuori dal Vaticano, nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove si reca prima e al ritorno di ogni viaggio apostolico per ritirarsi in preghiera

Alla luce di queste priorità l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice ha curato la redazione e la pubblicazione della seconda edizione tipica dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, in pratica l’aggiornamento definitivo delle nome liturgiche sul funerale del Papa. La struttura del rito delle esequie rimane quella canonica della Chiesa cattolica (veglia, funerale e sepoltura), con la tripartizione che, in relazione al trapasso del Pontefice, assume la forma delle corrispondenti stazioni: casa del defunto, Basilica vaticana e luogo di tumulazione. Intatto lo schema, non mancano le novità a partire dal fatto che, una volta deceduto il Pontefice, il suo corpo non sarà più esposto alla venerazione dei fedeli in San Pietro su un alto cataletto – un catafalco più squadrato e simile ad una cassa da morto –, ma più sommessamente contenuto in una semplice bara in legno aperta.

Cambia anche la prima fase delle esequie. La constatazione del decesso nella casa del defunto avverrà nella cappella privata del Pontefice anziché nella camera. E, una volta accertata la morte, si avrà la deposizione della salma nell'unica bara di legno e in quella interna di zinco, prima di essere traslato in basilica. In pratica, sparisce la prima traslazione nel Palazzo Apostolico al fine anche di ridurre al massimo l’ostentazione del cadavere. E con questa si aboliscono anche le tre tradizionali bare di cipresso, piombo e rovere in cui finora è stato custodito il corpo del Pontefice. Ne basterà una unica in legno, zincata al sui interno. In San Pietro, non avverrà dunque nessuna deposizione del corpo nel feretro. Semplicemente la bara sarà chiusa la sera prima della messa esequiale nella stessa basilica.