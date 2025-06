Ad Afragola i funerali di Martina Carbonaro: la diretta tv

Afragola (Napoli), 4 giugno 2025 – La basilica di Sant’Antonio è stracolma ad Afragola. Dalle 15 si celebrano i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa brutalmente dall’ex fidanzato Alessio Tucci. In tarda mattinata è giunta anche una corona di fiori inviata dalla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Maxi schermo e lutto cittadino

Davanti alla chiesa è stato allestito anche un maxi schermo per consentire a coloro che non riescono ad entrare di seguire il rito religioso. Fin dalle prime ore del mattino, nella città che per oggi ha proclamato il lutto cittadino, è scattato un piano antitraffico con la chiusura di piazza Sant'Antonio e di alcune strade adiacenti.

Martina Carbonaro nella foto diffusa dalla famiglia (Ansa)

Il governatore De Luca

"Oggi è il giorno del dolore e della pietà – ha scritto sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca –. Abbiamo vissuto la morte di Martina come la perdita di una figlia. Le modalità atroci del delitto ci hanno lasciato sconvolti. Nell'esprimere la nostra solidarietà ai familiari, possa almeno questa ennesima tragedia spingere i ragazzi a parlare con la propria coscienza; a decidere, nel ricordo di Martina, di ripudiare ogni forma di violenza verso una donna. Prima di cedere a impulsi di aggressività ricordi ognuno per un attimo l'immagine di una madre o di una sorella, per fermarsi e per essere degni di dirsi ancora uomo".