Fulmine cade in spiaggia. Tre feriti nel Teramano

Nel primo giorno da bollino nero sulle strade italiane, a dominare sui cieli italiani è il tempo instabile, con fulmini e grandine al centro-nord e il grande caldo al Sud già in ginocchio a causa della siccità. L’Abruzzo è stato investito da una raffica di fulmini, uno dei quali si è abbattuto in spiaggia, ad Alba adriatica, ferendo tre donne, due in modo grave. Nel Salernitano, invece, un 75enne è morto dopo essere stato colpito da un ramo caduto a causa di forti raffiche di vento.