Addio a Fulco Pratesi, morto il fondatore del Wwf Italia

Roma, 1 marzo 2025 – E’ morto all’età di 90 anni, Fulco Pratesi storico ambientalista e fondatore del Wwf Italia. Il decesso è avvenuto in una clinica romana in cui era ricoverato. Ad annunciarlo è stato il Wwf Italia.

Nato a Roma il 6 settembre 1934 e laureatosi in architettura nel 1960, dopo essersi reso conto, per sua stessa ammissione, dei danni all'ambiente che molti colleghi architetti perpetravano, abbandonò la professione attiva di architetto urbanista per dedicarsi alla protezione della natura e al giornalismo, entrando nel movimento ecologista. Pratesi è inoltre noto come illustratore e pittore acquerellista.

Nel 1966 fonda l'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund (vecchio acronimo del WWF), oggi nota come Wwf Italia, ne diventa vicepresidente nel 1970 e poi presidente dal 1979 al 1992 e dal 1998 al 2007. Dal 1975 al 1980 era anche presidente della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).

Come giornalista era specializzato in argomenti ecologici e naturalistici e ha collaborato da molti anni con il Corriere della Sera, L'Espresso e numerose riviste del settore.

Ha curato, insieme a Franco Tassi, le Guide alla Natura d'Italia (Arnoldo Mondadori Editore), e ha scritto, tra l'altro, Clandestini in Città (Mondadori), Esclusi dall'Arca (Mondadori), Il Mondo della Palude (Rizzoli), I Cavalieri della Grande Laguna (Rizzoli), Natura in Città (Rizzoli), Taccuini Naturalistici (Giorgio Mondadori), Un cane (Salani), Storia della Natura d'Italia (Editori Riuniti), ed altri.

Ha progettato numerosi parchi nazionali e riserve naturali in Italia e all'estero. Ha rappresentato l'associazione Italia Nostra, di cui è stato dal 1970 al 1980 consulente per i problemi ecologici, nella Commissione Conservazione Natura del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1966 al 1972. È stato membro della Consulta per la Difesa del Mare e del Consiglio Nazionale dell'Ambiente.

Dall'aprile 1992 al marzo 1994 è stato deputato nel Parlamento italiano nel gruppo dei Verdi, durante la fase "riformista" del partito (allora guidato da Carlo Ripa di Meana). Il 25 novembre 1994 viene insignito dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Alta onorificenza che si somma al titolo Knight of the Order of the Golden Ark assegnatagli dal governo olandese. Dal marzo 1995 al 2005 ha ricoperto la carica di Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo e dal 1998 è stato rieletto Presidente del WWF Italia.