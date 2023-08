Trento, a 92 anni fugge dall’Rsa. Le telecamere riprendono la scena da film

Trento, 1 agosto 2023 – Ha messo il cuscino sotto le lenzuola, come aveva visto fare nei film. Poi è scappato dal giardino passando sotto la recinzione. Bisogna avere lucidità per architettare una fuga del genere e fisico per realizzarla. A 92 anni il protagonista di questa storia li ha avuti entrambi.

A Mori, Vallagarina, l’ultranovantenne ospite della Rsa Cesare Benedetti voleva indietro la sua libertà. Non ha esitato così a mettere in piedi un piano degno di un romanzo d’avventura.

Quando sabato scorso nella struttura si spengono le luci lui si alza dal letto, facendo scattare l’allarme. E’ preparato per quell’evenienza. Al sorvegliante dice di non riuscire a dormire e si fa accendere la televisione negli spazi comuni della residenza assistita. Poi aspetta che l’operatore sanitario si allontani per sgattaiolare nel giardino. Non è ancora fatta. Il nostro intrepido ha davanti la recinzione. Prova a scavalcarla, con l’aiuto del bastone ma non ci riesce. Non si dà per vinto. Solleva la rete metallica e bingo! Ci passa sotto.

Più tardi nella residenza scatta l’allarme: l’uomo non è nella stanza della tv, sotto il lenzuolo c’è un cuscino. Le videocamere di sicurezza hanno ripreso la sua fuga. La mattina seguente le forze dell’ordine lo rintracciano a casa sua, nella frazione di Porte di Trambileno, a 10 km dall’Rsa. Non è chiaro come ci sia arrivato.

L'anziano, barricato in casa, si è rifiutato di aprire anche ai familiari, minacciando di ferirsi con una motosega e chiedendo di essere lasciato in pace. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Rovereto, i soccorsi medici e i vigili del fuoco di Rovereto e di Trambileno. Proprio i pompieri sono riusciti ad entrare nell’appartamento passando da una finestra, consentendo così l’ingresso dei parenti e dei sanitari.