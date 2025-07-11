Fuga dopo la laurea. Nordio: "Ora la verità"

"Certamente occorre fare luce sulla vicenda. Ho avviato un’attività istruttoria al fine di accertare compiutamente i fatti e verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio delle prerogative istituzionali riconosciutemi per legge". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time in Senato sulla vicenda dell’evasione di Andrea Cavallari (foto). Sparito nel nulla il 3 luglio e ora ricercato ovunque, il 26enne era detenuto al carcere della Dozza, Bologna, dopo essere stato condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo dell’8 dicembre 2018, quando, dopo che lui e altri della banda spruzzarono spray uriticante scatenando il panico, sei persone rimasero uccise, schiacciate dalla folla. Cavallari è uscito dal carcere alle 8 del mattino con un permesso di necessità per la laurea in legge, concesso dal magistrato di sorveglianza, che non prevedeva la presenza della scorta. E ha poi fatto sparire le sue tracce.