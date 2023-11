Fuga dai posti di blocco. Scatta la super multa

Inasprimento delle pene previste dal Codice della strada per chi non si ferma all’alt o non collabora con gli agenti della polizia stradale. Per chi non esibisce i documenti di guida o si rifiuta di far ispezionare il veicolo, scatta la multa da 100 a 400 euro. Per l’inosservanza all’invito a fermarsi, la multa è da 200 a 600 euro. Per chi non si ferma ai posti di blocco, la sanzione andrà da 1500 a 6mila euro, oltre alla sospensione della patente da tre mesi a un anno. Il governo rende poi reato i blocci stradali, che, se commessi da più persone, saranno puniti da 6 mesi a due anni.