Frecce Tricolori, su Ebay in vendita un pezzo del jet caduto a Pantelleria. Recuperato dai carabinieri

Roma, 23 maggio 2025 - Dopo l'incidente di Pantelleria del 6 maggio un pezzo del jet delle Frecce Tricolori è stato messo in vendita su Ebay. A scoprirlo sono stati i carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Roma durante le loro attività di monitoraggio della rete internet alla ricerca di beni culturali messi in vendita illecitamente.

Il pezzo è una parte dell'equilibratore di uno dei tre velivoli delle Frecce Tricolori coinvolti nell'incidente aereo sull'isola, fa sapere Tgr Fvg, fondamentale per il volo per l'aerodinamica che consente di cabrare o picchiare, e quindi importante per gli accertamenti tecnico-specialistici in corso sull’accaduto.

La Procura Militare di Verona, titolare delle indagini in quanto competente sul 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto - dove hanno sede le Frecce Tricolori - ha emesso subito un decreto di perquisizione per acquisire l'alettone, che è stato recuperato dai carabinieri di Pantelleria vicino all'aeroporto dell'isola in possesso di un cittadino che l'aveva posto in vendita e che ha collaborato con le attività di polizia giudiziaria.