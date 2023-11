Frecce Tricolori e folla per Mattarella: "I nostri militari sono garanzia di pace"

Lo spettacolare passaggio sul cielo di Cagliari delle Frecce tricolori, e le cannonate a salve dalla nave Alpino, hanno chiuso le celebrazioni per il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate. Centinaia di persone, accalcate dietro le transenne nello spazio allestito all’interno del porto in via Roma, hanno salutato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto a Cagliari con il ministro della Difesa, Guido Corsetto. "Il vostro lavoro quotidiano – si è rivolto Mattarella nel messaggio a donne e uomini delle Forze armate – è essenziale per l’avvenire sicuro e pacifico della nostra comunità e della più ampia comunità internazionale. La Repubblica vi è grata". Poi Crosetto: "Il compito primario delle Forze armate è la difesa della pace, in patria e all’estero. Un compito diventato, ora, ancora più impegnativo e complesso".