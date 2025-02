Fratellini di 2 e 3 anni maltrattati a Cosenza: arrestato il compagno della madre

Cosenza, 7 febbraio 2025 - Sarebbero stati maltrattati dal compagno della madre i fratellini di 3 e 2 anni ricoverati all’ospedale di Cosenza. Sono arrivati in ospedale a sei giorni di distanza, tra il 25 e il 31 gennaio: il più grande aveva diverse fratture sul corpo ed è stato subito operato dai medici, il bimbo più piccolo aveva un’infiammazione ai testicoli, lesioni e contusioni.

È stato arrestato OGGI per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi Giovanni Fiore: l’uomo era già ai domiciliari per un'altra inchiesta, pena che stava scontando proprio nella casa dove vivevano i due fratellini. La famiglia è di Paola, in provincia di Cosenza. Fiore è stato trasferito in carcere.

Le indagini e l’arresto

A emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri del Radiomobile, è stato il gip di Paola su richiesta della locale procura. Fiore è stato arrestato dopo una meticolosa indagine. I primi sospetti si erano concentrati sulla mamma e la nonna dei bambini, poi la svolta.

Dagli accertamenti svolti – tra i quali l’ascolto di numerosi testimoni, l'acquisizione delle cartelle cliniche e ulteriori riscontri – sarebbero stati ottenuti elementi che hanno portato all’arresto di oggi. L'uomo - che era già agli arresti domiciliari perché coinvolto in altre vicende giudiziarie - è indagato come autore materiale delle lesioni nei confronti dei due piccoli, che vivevano con lui in casa.

Come stanno i due fratellini

I due bambini sono attualmente ricoverati nel reparto di pediatria dell'Annunziata. Il bimbo più grande era giunto nel pronto soccorso pediatrico di Cosenza nei giorni scorsi, dopo che era stato portato prima all'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza per le sue condizioni.

Il piccolo aveva un'infiammazione ai testicoli, lesioni e contusioni. Inizialmente è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in via precauzionale. Ora è invece in pediatria insieme al fratellino di tre anni. Quest'ultimo, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, era stato trovato dai carabinieri in casa a Paola in condizioni di salute precarie con lesioni e fratture varie.

Nel corso delle indagini, alla mamma e alla nonna era stato notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento ai bambini. I piccoli sono stati affidati alle cure dei medici e di un'assistente sociale. Il più grande era stato operato per una frattura e le sue condizioni sono buone.