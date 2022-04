Fratelli d’Italia vince nei sondaggi. Pera: "Meloni può guidare il Paese"

Dimostrare che Fratelli d’Italia è un partito maturo, radicato in tutto il territorio nazionale, alla testa di una destra credibile sul fronte europeo, pronto ad assumersi la responsabilità di guidare l’Italia, capace di interpretare le richieste che vengono dal mondo produttivo. È l’obiettivo principale della conferenza programmatica del partito di Giorgia Meloni, in programma a Milano, da oggi al primo maggio, dal titolo "Italia, energia da liberale. Indipendenza libertà, crescita. Appunti per un programma conservatore". Una kermesse di tre giorni, con oltre 4600 delegati, che si terrà nel MiCo, il Milano Convention Centre, una location non causale, simbolo della volontà del partito meloniano di conquistare il cuore dell’economia e della finanza italiana, occupando anche fisicamente la zona più moderna del capoluogo lombardo, dove nacque l’epopea berlusconiana, ma anche culla della Lega. Un modo per dimostrare come Fd’I non è più un partito sostanzialmente meridionale, votato soprattutto dagli statali, dagli assistiti, ma in grado di offrire una sponda credibile alle istanze dei ceti produttivi, del lavoro autonomo, delle grandi associazioni datoriali. Meloni, nel suo intervento introduttivo, lancerà implicitamente la sua Opa a tutto il centrodestra, in un momento delicatissimo per la coalizione, aprendo di fatto la lunga campagna elettorale da qui al 2023 con la prima grande manifestazione politica dopo la lunghissima pausa causata dalla pandemia. Non saranno presenti i leader dei partiti alleati. *** Marcello Pera, filosofo e accademico, senatore di Forza Italia e poi del Popolo della Libertà dal 1996 al 2013 e presidente del Senato della Repubblica dal 2001 al 2006 oggi è un battitore libero. E in quanto tale interverrà, da esterno, alla tre giorni organizzata da Fratelli d’Italia a Milano dal titolo Italia, energia da liberare, e che inizia oggi. Che cosa si aspetta dalla tre giorni programmatica di Fd’I cui parteciperà? "Una sfida importante ...