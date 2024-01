Frassica nella bufera. Scontro con i vicini sul gatto scomparso. Indagato per stalking

SPOLETO (Perugia)

Gli strascichi giudiziari della scomparsa del gatto Hiro si configurano nelle accuse di istigazione a delinquere, diffamazione, stalking e violazione di domicilio. Sono le ipotesi di reato per cui a vario titolo l’attore Nino Frassica, insieme alla moglie Barbara Exignotis e alla figlia di quest’ultima, Valentina, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Spoleto, in seguito alla denuncia presentata da una famiglia spoletina lo scorso novembre. Un esposto che, sfociato nella fattispecie di presunto stalking, avrebbe fatto scattare addirittura la procedura del codice rosso, tanto che in breve tempo, come previsto dalla legge in casi del genere, è stata avviata l’indagine.

In questo contesto i denunciatnti e alcuni testimoni sarebbero già stati ascoltati dagli inquirenti per ricostruire l’intera vicenda: la scomparsa del gatto dell’attore e della sua famiglia durante le riprese della fiction Don Matteo, nel settembre scorso, quindi le insinuazioni su presunti "rapimenti" e coinvolgimenti nella sparizione, fino alle denunce e alle carte bollate. A confermare che l’indagine ha già da tempo fatto registrare interrogatori e testimonianze è l’avvocato Fabrizio Gentili, legale della famiglia spoletina residente in piazza Campello che ha presentato denuncia contro la famiglia Frassica in seguito a una serie di episodi legati alla misteriosa scomparsa del gatto Hiro.

Drante la prima fase delle riprese di Don Matteo 14, dopo la scomparsa del gatto dall’abitazione che ospitava i Frassica, l’attore siciliano, attraverso i social secondo quanto spiega l’avvocato, avrebbe dichiarato che l’animale si sarebbe trovato in una casa di piazza Campello che, proprio per questo, venne presa di mira da personaggi di vario genere, attratti dalla ricompensa di cinquemila e poi diecimila euro promessa dall’attore in caso di ritrovamento dell’amato Hiro.

Le due donne invece, convinte che il gatto fosse nell’abitazione di piazza Campello, avrebbero chiesto ai proprietari di poter ispezionare la casa, ma poi per farle uscire sarebbe stato indispensabile l’intervento della polizia. A finire adesso nel mirino degli inquirenti è, inoltre, il profilo Instagram della moglie di Frassica che, anche dopo la denuncia, avrebbe continuato a lanciare appelli per il suo Hiro, facendo riferimenti alla famiglia di piazza Campello: tant’è che l’avvocato Gentili ha richiesto alle autorità competenti la sospensione del profilo social in questione, per ora comunque non accolta.

Una vicenda che insomma non sembra avere ancora una fine e la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati dell’attore e della moglie arriva alla vigilia della seconda fase delle riprese di Don Matteo. La troupe, infatti, dovrebbe tornare a Spoleto già dal 20 gennaio. Chissà se Frassica, che nella fortunata fiction interpreta il maresciallo Cecchini, personaggio amatissimo dal grande pubblico, tornerà anche in questa occasione con la famiglia a Spoleto? Tanto più che c’è un’ulteriore denuncia da parte della vicina di casa spoletina dei Frassica che, in un primo momento, era stata accusata di aver favorito la fuga del gatto. Intanto, manco a dirlo, di Hiro nessuna traccia.

Daniele Minni

Stefano Cinaglia