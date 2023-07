"Frasi razziste e sessiste" Sospesi due telecronisti

Neanche il tempo di decidere lo stop al Filippo Facci, che un’altra bufera si abbatte sulla Rai. A scatenarla sono le frasi sessiste e razziste pronunciate dai telecronisti che commentavano la finale mondiale della gara femminile di tuffi sincronizzati. Parole intercettate da uno spettatore che ha inviato una mail alla tv pubblica per denunciare l’accaduto. Viale Mazzini è subito intervenuta per richiamare i responsabili dal Giappone, dove si svolge la competizione, e avviare il procedimento disciplinare.

Protagonisti un telecronista di vecchia data della Rai, Lorenzo Leonarduzzi, e il commentatore Massimiliano Mazzucchi. Prima dell’avvio della gara è andato in onda su Rai Play 2 – come si legge nella denuncia – un dialogo tra i due: "Le olandesi sono grosse". "Come la nostra Vittorioso" (nome di un’atleta italiana). "Ma tanto a letto sono tutte alte uguali". E ancora: "Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa. Come si suona l’arpa? La si?". "La si tocca?". "La si pizzica". "Si la do". "È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre". "Io sapevo che continuava. Si La Do. Sol Sol Fa". Frasi che non compaiono più su Rai Play, mentre un altro commento, documentato questa volta con un video su Twitter, riprende stereotipi sulle pronunce cinesi: "Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo", si sente dire ai telecronisti in relazione al nome dell’italiano Riccardo Giovannini.

Il tempo delle verifiche, dopo le pronte richieste di chiarimenti dei parlamentari della Vigilanza, ed è arrivata la decisione di Viale Mazzini. "Un giornalista del servizio pubblico non può giustificarsi relegando a una “battuta da bar“ quanto andato in onda – ha detto l’ad Roberto Sergio –. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Jacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico". Ora parte il procedimento disciplinare per Leonarduzzi, che ha 60 anni e lavora da quasi trenta in Rai. Già nel 2020 era finito nella bufera per la frase, pronunciata durante una gara di rally, "Donna nanak, tutta Tanak" riferita al pilota estone Ott Tanak. Leonarduzzi spiega che si è trattato di "un fuori onda rubato per un errore tecnico". Forti proteste dal mondo politico, in particolare dall’opposizione. Ma anche del ministro dello Sport Andrea Abodi: "Decisione giusta della Rai. Noi tutti siamo, nel proprio ruolo, servizio pubblico".