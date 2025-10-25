Franco La Torre: "È un buon segno: la giustizia arriva"

"Non entro nel merito degli ultimi sviluppi giudiziari sul delitto Mattarella, sarebbe come commentare gli exit poll di una tornata elettorale, coi risultati che vedono ora vincere la destra, ora la sinistra". Però un’idea sull’assassinio del presidente della Regione Sicilia lei se la sarà fatta Franco La Torre, figlio di Pio, sindacalista e deputato che promosse la legge sull’associazione a delinquere di tipo mafioso, ucciso da Cosa nostra nell’82. "Sono sempre stato convinto, da cittadino che prova a farsi un’opinione delle cose, che in quel delitto vi fossero delle responsabilità dei neofascisti. A mio avviso, quel filone investigativo non ebbe la giusta attenzione dagli inquirenti. Eppure ci furono testimonianze oculari, anche della vedova Mattarella, che andavano in quella direzione. Auspico che emergano delle risultanze importanti, perché dopo tanti anni ancora non si conosce nemmeno il mandante". Dopo 45 anni arriva una svolta, che effetto le fa? "Quello fu un processo che ebbe molte difficoltà. Io trovai giusto quando la Procura di Palermo decise di riunire i 3 omicidi politici in un unico procedimento giudiziario, e parlo di quelli di mio padre, di Piersanti Mattarella e di Michele Reina (segretario Dc ucciso nel ‘79, ndr) cercando fra loro dei collegamenti. La vicenda giudiziaria di Mattarella poi fu complicata, dalle testimonianze della vedova alle cose mai accertate, alle dichiarazioni dei pentiti. Un iter lungo che oggi vive questo nuovo scenario". L’arresto di un servitore dello Stato non genera certo fiducia nelle istituzioni, visto che gli si contesta un’azione di depistaggio delle indagini. "Però è anche un fatto consolatorio". In che senso? "Voglio dire che la magistratura ha indagato, ha individuato delle anomalie, dei depistaggi. In altre realtà dove magari si pensa non esista la mafia o non ci siano tanti reati, potrebbe anche darsi che ce ne siano di più. Ad esempio, la corruzione è uno dei più presenti. È difficile che ci siano società senza episodi corruttivi, che sono anche i più difficili da smascherare. Dopo tanti anni non è semplice individuare le responsabilità, ma lo abbiamo visto anche con il caso di Garlasco, quando vengono fuori nuovi elementi è perché la magistratura indaga, cerca la verità, e questo è un fatto positivo". Nuove tecnologie a disposizione degli investigatori potrebbero gettare luce anche su altri processi di mafia? "Non ho gli elementi per dirlo, ma certo ben vengano nuovi strumenti, se servono a fare chiarezza o a risolvere delitti". Che ricordo ha del periodo dei processi sull’uccisione di personalità politiche ad opera della mafia? "Quello più vivido riguarda una telefonata che mia madre, Giuseppina Zacco, ricevette dal magistrato Rocco Chinnici. che le chiedeva di avvertire la vedova Mattarella di una importante svolta nelle indagini. Mia madre informò la signora Irma Chiazzese, e di lì a un paio di giorni si sarebbero visti per parlarne. Ma quell’incontro, lo sappiamo, non avvenne mai (Chinnici fu ucciso da Cosa Nostra assieme a due agenti della scorta il 29 luglio 1983, ndr)". Antonio Petrucci