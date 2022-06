Francia, negata l'estradizione di 10 ex terroristi rossi italiani

Parigi, 29 giugno 2022 - Rifiutata l'estradizione per i dieci ex terroristi italiani dell'estrema sinistra rifugiati in Francia. Oggi a Parigi la Corte d'Appello, Chambre de l'Instruction, ha respinto le richieste del governo italiano facendo riferimento agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La decisione riguarda Giorgio Pietrostefani (68 anni), che non era presente in aula per motivi di salute, Enzo Calvitti (67), Narciso Manenti (65), Giovanni Alimonti (66), Roberta Cappelli (66), Marina Petrella (67), Sergio Tornaghi (63), Maurizio Di Marzio (60), Raffaele Venturi (70), Luigi Bergamin (72).

Duro il commento dell'eurodeputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: "Negare l'estradizione da parte della Francia a un gruppo di terroristi rossi è un atto gravissimo che non ha nulla a che vedere con il garantismo e la libertà di espressione sempre difesi da Parigi. Qui si tratta di partecipazione attiva a un progetto criminale ed eversivo".