Francesco Totti testimonial a Mosca: “Io in Russia? Ora vediamo”

Roma, 20 marzo 2025 – L'imperatore del calcio Francesco Totti non ha ancora sciolto la riserva sulla trasferta nella “Terza Roma” (Mosca, ndr), per promuovere una piattaforma di scommesse sportive. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'ex capitano giallorosso, a margine di un evento all'Iliad Store a Roma, glissa sulla questione: "Io in Russia? Ora vediamo…". Di certo non vuole rinfocolare quello che è diventato un caso politico. La sua presenza a Mosca è in programma il prossimo 8 aprile, come ospite d'onore all'International RB Award, premio organizzato da un sito russo di sport e scommesse.

La partecipazione dell’ex capitano giallorosso al gala di calcio e scommesse è diventata un caso dopo che per giornim, i media russi e ucraini si sono chiesti: si è "venduto per i rubli" o da vero "imperatore di Roma" ha scelto la "Terza Roma"? Ad alimentare il caso l'enorme schermo sulla facciata della "Lukojl Arena" di Mosca che, in cirillico e data in numeri romani, mostra il numero dieci giallorosso, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e la scritta: "L'imperatore viene nella Terza Roma". Per tradizione, dai tempi degli zar, Mosca è appunto la Terza Roma, dopo la prima e poi Costantinopoli.

Ed è proprio nella capitale russa che l'ex campione 48enne parteciperà come ospite d'onore all'International RB Award, premio organizzato da un sito russo di sport e scommesse per il quale erano già stati testimonial talenti come Del Piero, Figo o Cafu. Oggi però c'è la guerra, con migliaia di morti e milioni di persone rifugiate. Totti sarà infatti a Mosca molto probabilmente prima di un cessate il fuoco, con le truppe russe ancora all'offensiva in Ucraina. Sovetskij Sport, portale moscovita, non se ne preoccupa. Punta tutto sull'attesa di Aleksandr Mostovoj, ala della nazionale russa che accoglierà il campione. Mentre i media ucraini attaccano. Secondo Antikor "accettando di partecipare a un evento in Russia l'ex attaccante della Roma e della nazionale italiana ha definitivamente rovinato la propria reputazione", mentre Telegraf, portale in lingua ucraina, si chiede se la "leggenda del calcio" si sia "venduta per i rubli russi".

Critico anche il Financial Times che nei giorni scorsi ha titolato: "Il re del calcio romano, Francesco Totti, scatena l'ira con il suo viaggio a Mosca a promuovere una piattaforma di scommesse sportive". Secondo il quotidiano britannico i critici italiani hanno esortato Totti a rivedere i suoi piani, avvertendo che “il viaggio avrebbe dato manforte al Cremlino in un momento critico per l'Ucraina e l'Europa nel suo complesso", scrive il foglio britannico, ricordando che "Totti è l'ospite d'onore dell'evento aziendale dell'8 aprile organizzato da Bookmaker Ratings, una piattaforma online dedicata al mondo delle scommesse sportive russe". Un portavoce di Totti ha dichiarato al quotidiano di Londra che il gala di Mosca era "solo un evento sportivo", ma che il calciatore in pensione avrebbe comunque "fatto tutte le valutazioni necessarie" prima di partire.