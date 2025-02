Francesco Occhiuto, figlio del senatore di FI, cade dall’ottavo piano

Tragedia a Cosenza. Francesco Occhiuto, figlio dell’ex sindaco della città e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto (foto), intorno alle 20 di ieri sera è precipitato dall’ottavo piano, cadendo dalla finestra della sua casa in viale Giacomo Mancini, nel centro di Cosenza. Il trentenne è stato ricoverato nell’ospedale Annunziata e, ieri notte, versava in gravissime condizioni. La notizia si è diffusa rapidamente: in ospedale sono arrivati i vertici istituzionali, tra cui il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo, la presidente della Provincia, Rosaria Succurro, e anche il sindaco Franz Caruso. Francesco Occhiuto è infatti il nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, anche lui arrivato appena possibile all’ospedale. Dopo essere stato ricoverato a Cosenza, nella notte era atteso anche l’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza di Francesco Occhiuto all’ospedale di Catanzaro, in rianimazione. In merito alla dinamica di quanto é accaduto, su cui al momento viene mantenuto uno stretto riserbo, sono in corso accertamenti.