L’immunologo Le Foche aggredito da un paziente: “Quell’uomo voleva gli curassi il cane”

Roma, 7 ottobre 2023 – Francesco Le Foche, 66 anni, l’immunologo picchiato selvaggiamente due giorni fa da un paziente – che poi è stato arrestato per tentato omicidio – da quanto trapela potrebbe avere seri problemi a un occhio.

Lo specialista, ricoverato in prognosi riservata all’Umberto I di Roma – nello stesso ospedale dirige un reparto di immunoinfettivologia -, ha spiegato di avere avuto una “frattura zigomatica e sutura dell’occhio interno”. Nei prossimi giorni, Le Foche dovrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico.

L’immunologo – volto familiare in tv durante l’epidemia di Covid – ha un trauma cranico facciale, fratture alle ossa nasali e problemi all’orbita oculare sinistra. “Una persona con problemi”: così l’immunologo parla del suo aggressore, un pregiudicato che si era rivolto al suo studio privato per un consulto. Le Foche ha spiegato anche che quell’uomo era un suo paziente e ora pretendeva “che curassi il suo cane – così ha spiegato al Tg1 -. Ma non sono un veterinario”.

Francesco Le Foche è nato 66 anni fa a Sezze (Latina). Laureato a Roma, è specializzato in immunologia e infettivologia clinica.

“Chi tocca un medico deve andare in galera. Ma vanno puniti anche quelli che fomentano sui social l’odio verso i medici, quelli che ridono ed esultano per l’aggressione a Le Foche devono essere colpiti con pene severissime. E’ gravissimo che i no-vax rivendichino quello che è accaduto al collega”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti torna sull’aggressione a Roma ai danni dell’immunologo Le Foche.