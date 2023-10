Francesco e la lezione dei bambini

padre

Enzo Fortunato

La pace è dono di Dio; ma dipende dagli uomini accoglierlo per costruire un mondo di pace. Essi lo potranno solo se avranno la semplicità di cuore dei bambini". Così Giovanni Paolo II nell’indimenticabile messaggio per la celebrazione della giornata mondiale della pace, il primo gennaio 1996. E come dimenticare le parole di Giovanni XXIII? ("Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa"). Con l’idea di una giornata dedicata interamente ai più piccoli, il prossimo 6 novembre, Francesco sembra volersi richiamare a questa storia, provando a riallacciarne le fila. L’annuncio ufficiale è stato dato durante l’Angelus di ieri alla presenza di cinque bambini in rappresentanza di ciascun continente: "I bambini ci insegnano la limpidezza delle relazioni, l’accoglienza spontanea di chi è forestiero e il rispetto per tutto il Creato". I più piccoli sono stati spesso traditi dagli adulti, laici e religiosi. È pertanto necessario ricostruire un’alleanza, un nuovo patto generazionale, sotto il segno del Vangelo. Così il 6 novembre, a San Pietro nell’aula Paulo VI, per la prima volta il Papa accoglierà migliaia di bambini provenienti da tutte le regioni d’Italia e del mondo. L’idea è di raccontare con semplicità il messaggio della Laudato si’ perché i bambini possano interiorizzarlo e realizzarlo nel mondo, cimentandosi nell’impresa più ardua: rieducare i loro genitori. E ciò secondo lo spirito del Vangelo, in cui Gesù si richiama più volte alla purezza e all’innocenza dei più piccoli. "Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite: perché a chi è come loro appartiene il Regno di Dio". "Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei cieli". Ridiventare bambini, imparare da loro, diviene così un processo interiore che deve necessariamente coinvolgere noi tutti.