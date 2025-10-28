Francesca Barra: “Nuda con l’IA, sono stata violata. Penso a mia figlia di 12 anni: le ragazzine sono terrorizzate”

Roma – Qualche mese fa, in un’intervista a questo giornale, Francesca Barra ammetteva che una volta chiusa la porta il mondo non faceva più paura: “Io alla fine mi sento al sicuro a casa con i miei quattro figli e mio marito (l’attore Claudio Santamaria, ndr)”. Non è più certa che sia davvero così. Perché domenica sera in quel luogo protetto è successo qualcosa. È stata rapita. Le hanno rubato l’identità. Hanno trasformato il suo corpo in quello di una chimera, oltrepassato il caos anatomico. Su un sito è comparsa nuda, in bilico sulla pornografia, in mezzo ad altre donne famose. L’intelligenza artificiale va oltre. Crea e distrugge, getta nella vergogna, insinua un sospetto: così fan tutte, per fare carriera.

Che brutta domenica. Come ha capito di essere finita su quella piattaforma?

“Mi è stata segnalata su Instagram da un uomo, che ringrazio. Un estimatore di quella roba lì, però così lucido da distinguere il contenuto porno dal contenuto porno senza consenso. Lo leggo come un risveglio di coscienza da parte maschile, tanti hanno capito che non è un gioco ma un reato. E che per uscirne bisogna fare rete. Il cyberbullismo è una barbarie, lo specchio delle fragilità collettive degli adulti. Ammetterlo è già un fare un passo avanti”.

Si è vista, non si è riconosciuta. Come si è sentita?

“Violata, schifata. Ho chiamato mio marito sul set e ci siamo sentiti vulnerabili, come se non ci fossero più confini. Ma il primo pensiero è andato a mia figlia, che ha 12 anni. Ho capito di non essere in grado di difenderla. Di non essere io, per lei, un luogo sicuro. Vorrei che le ragazze, tutte, si sentissero protette dagli adulti. Le ho spiegato l’importanza di confidarsi e denunciare. Ho aggiunto che chi si trova nella situazione in cui mi sono trovata io non ha fatto niente di sbagliato e per questo non deve vergognarsi. Ho postato la mia frustrazione e mi hanno risposto in tanti. Genitori disperati con le bambine vittime dello stesso reato su Telegram e chiuse nel silenzio, paralizzate. Non sono loro, non siamo noi a essere sbagliate”.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, coppia sul palco e nella vita

È più grave la manipolazione o l’assenza di consenso?

“Mettiamola così: io con il mio corpo posso fare ciò che voglio. Il problema non è mostrarsi nude. Il problema è che nessuno può usare il corpo di un altro rendendolo un oggetto”.

L’intelligenza artificiale le fa paura?

“Ho appena discusso la tesi per il master in criminologia sul cyberbullismo. E sto scrivendo un saggio che uscirà a marzo: IA, giovani, smartphone eccetera. Sì, a questo punto ammetto di essere spaventata. Siamo arrivati troppo tardi, anche i padri fondatori hanno compreso che senza un’etica la macchina non solo non è utile ma finisce per sottomettere l’uomo”.

Il post pubblicato su Instagram da Francesca Barra per denunciare il grave episodio

Come proteggersi?

“A più livelli. Il primo è quello legislativo: se commetti un reato di questo tipo non devi più mettere piede nella rete, perché sarebbe come permettere a un pedofilo di fare l’educatore in un asilo. Il secondo punto urgente è non rendere discrezionale l’educazione sesso-affettiva. Serve un’alleanza scuola-istituzioni-media. E poi cominciamo a dare il buon esempio”.

Francesca Barra

Lei lo sta facendo. Altri suggerimenti?

“Smettiamola di fare i bulli. Penso agli insulti e alle minacce di politici e giornalisti, alla guerra contro chi ha un’opinione diversa, a chi dà della cortigiana a un primo ministro. Insegniamo la pacatezza, la solidarietà. Essermi esposta non è stato facile. Ai miei due figli piccoli, di 9 e 3 anni e mezzo, ovviamente non ho detto niente. Ma al grande di 19 e a quella di 12 ho dovuto spiegare per forza prima che lo scoprissero da soli. Questa non è solo la mia storia ma un pericolo che riguarda tutti. Nessuno deve trovarsi davanti a un corpo inventato e sentirsi ferito due volte: nell’immagine e dall’impunità di chi lo ha creato”.