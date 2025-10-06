Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre. L’indignazione della presidente della comunità ebraica: “Sconcertante”

Genova, 6 ottobre 2025 – "Non sarà un incontro, ma una manifestazione di propaganda. Non ho nulla da dire se non che sono sconcertata". Così Raffaella Petraroli, presidente della Comunità ebraica a Genova, commentando l'incontro previsto per domani sera ai giardini Luzzati con la relatrice internazionale delle Nazioni Unite Francesca Albanese, organizzato da Defence for Children e Amnesty International.

L'incontro, inizialmente previsto a palazzo Ducale, è stato spostato ai Luzzati in seguito alle polemiche dovute alla scelta della data. Domani infatti è il 7 ottobre, anniversario della strage di Hamas in Israele. A reputare inopportuna la scelta della data del 7 ottobre anche l'ex presidente della comunità ebraica e già consigliere comunale del Partito Democratico Ariel Dello Strologo: "Non è un problema che venga a parlare, ma la scelta del 7 ottobre è inopportuna", ha dichiarato.

Albanese, prima dell'incontro ai Luzzati, nel pomeriggio incontrerà gli studenti universitari al rettorato occupato di via Balbi.

"Sono sconcertata perché è stata scelta la data del 7 ottobre, che è l'anniversario dell'attentato terroristico in Israele, mentre in questo modo si vuole celebrarla come una bellissima vittoria della resistenza palestinese, accettando la tesi di Francesca Albanese che definisce illegittimo lo Stato di Israele perché è uno stato colonialista che occupa un territorio", ha aggiunto la presidente della comunità ebraica di Genova. "Quello che ritengo ancora più grave è il fatto che l'iniziativa abbia l'appoggio dell'Anpi", aggiunge Petraroli. La comunità ebraica ricorderà il 7 ottobre martedì 14. "Lo faremo in uno degli ultimi giorni della festa di Sukkot, una ricorrenza molto sentita dalla nostra comunità".

Nelle ultime ore Francesca Albanese si è resa protagonista di una polemica politica dopo aver lasciato lo studio di La7 dove era in corso una discussione su Gaza. Quando il giornalista Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella, ha citato la “posizione di buonsenso sul genocidio” della senatrice a vita Liliana Segre, Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi, si è alzata e ha lasciato lostudio della trasmissione In onda.

L'episodio, avvenuto durante la puntata di ieri sera, è diventato oggetto di una polemica politica. "Negli ultimi mesi viene poco citata e invece penso che abbia una posizione di buonsenso: sono d'accordo con quello che la senatrice a vita Liliana Segre dice sul tema del genocidio”, ha affermato Giubilei. “Per favore non torniamo indietro...”, è intervenuta Marianna Aprile, che con Luca Telese conduce la trasmissione di La7, e nel frattempo Albanese, che già poco prima aveva annunciato che avrebbe dovuto lasciare lo studio, si è alzata in piedi dirigendosi verso le quinte: “Devo andare, ho un altro appuntamento”. “Io ho citato la senatrice Segre e se ne è andata - ha protestato Giubilei -, penso che è una vergogna”. “No, era prefissato che se ne andasse alle 9 – ha replicato Telese –. Non è minimamente legato a quello, alle 9 doveva andare”.