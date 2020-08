Roma, 9 agosto 2020 - Lutto nel mondo del cinema e della televisione italiani. E' morta l'attrice Franca Valeri. Nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. La Valeri è stata una delle artiste più apprezzate della nostra storia culturale. Indimenticabile interprete al cinema e alla televisione di ruoli, è rimasta iuconica la sua invenzione del personaggio della signorina snob sia al cinema che in televisione. E' stata anche un'attrice di teatro. Sempre graffiante, ironica, dissacrante: lucida fino all'ultimo come testimoniano le recenti i terviste rilasciate per i suoli 100 anni.

L'attrice si è spenta questa mattina nella sua casa di Roma intorno alle 7.40, circondata dall'affetto della famiglia.

La Valeri ha recitato al fianco dei più grandi attori italiani. Memorabile il ruolo nel film "Il vedovo" con Alberto Sordi. Immortale la sua battuta: "Cretinetti". Nome d'arte di Alma Franca Maria Norsa, era nata a Milano il 31 luglio 1920, da padre di religione ebraica e madre cattolica. Franca Valeri ha lasciato il segno con film come "Il segno di Venere" (dove è la romantica Cesira in cerca di marito ma oscurata da una prorompente Sophia Loren, cugina ingombrante), "Il vedovo" (a fianco del cialtrone Alberto Sordi, che lei chiama "cretinetti") e "Piccola posta" (sempre con Sordi, dove cura la posta del cuore di una rivista femminile spacciandosi per la contessa polacca Eva Bolasky); con opere teatrali come "Lina e il cavaliere" e "Le catacombe"; spettacoli televisivi della Rai in bianco e nero come "Studio Uno" (con uno dei suoi personaggi più celebri, la sora Cecioni, con la parola d'ordine al telefono "Pronto, mamma?") e "Sabato sera".

