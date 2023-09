Frana in Val Formazza: individuate tracce dei due escursionisti dispersi

Verbania, 25 settembre 2023 – Sono state individuate tracce dei due escursionisti dispersi in alta Val Formazza, travolti dalla frana che domenica pomeriggio, intorno alle 16.30, si è staccata nella zona del rifugio Città di Busto, a 2.480 metri di quota.

Le ricerche in Val Formazza dopo la frana di domenica

I cani che sono al lavoro con i soccorritori hanno segnalato di avere individuato qualcosa. I tecnici li hanno visti con il binocolo e sono in attesa che un drone sorvoli il punto specifico per avere un riscontro preciso di che cosa gli animali abbiano individuato. Se si tratterà dei corpi dei dispersi, resta da capire se saranno di facile e veloce estrazione, visto che la montagna continua a scaricare terra e pietre.

Frana in Val Formazza vista dall'alto (Ansa)

Gli escursionisti dispersi sono Matteo Barcellini, trentacinquenne di Borgomanero, e Marilena Bertoletti, 31 anni, di Nebbiuno, nel Novarese. La loro auto è rimasta parcheggiata in zona e i parenti non sarebbero finora riusciti a rintracciarli. In ogni caso manca la certezza che siano davvero finiti sotto la frana, dal momento che sono molte le parti di questa montagna in cui i telefoni cellulari non riescono a prendere la linea e sono presenti una serie di bivacchi in cui fermarsi quando i rifugi sono chiusi, come in questo caso.

Sono comunque momenti concitati a Riale, dove è stato allestito il campo base per le ricerche. Sul posto lunedì mattina sono arrivati anche il prefetto del Verbano Cusio Ossola Michele Formiglio e i familiari dei due dispersi. A Riale sono arrivati anche alcuni esperti del Soccorso Veneto, specializzati in ricerche sotto frane.