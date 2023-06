Frana un terrapieno: ristorante travolto Morto il titolare del locale, ferito il cuoco

Una domenica di lavoro come tante, in cucina a preparare i pasti per i clienti. Poi degli scricchiolii e infine un boato. Un terrapieno della collinetta che si trova dietro il ristorante, e davanti alla cucina, frana. La roccia travolge parte del soffitto del locale. Il titolare Paolo Morincasa, di 70 anni, viene ucciso dal crollo, mentre il cuoco rimane sommerso dalle macerie, ma riesce con un filo di voce a guidare i vigili del fuoco, nel frattempo accorsi, che a mani nude scavano e lo salvano. È accaduto ieri mattina al ristorante ‘Al Miralago da Paolo’ a Montefiascone, nel Viterbese. Secondo i primi accertamenti all’origine del crollo della cucina ci sarebbero dei lavori di ampliamento del ristorante di cui lo stesso ‘Paolino’, così è noto tra i clienti e gli abitanti della zona, ha commissionato a una ditta.